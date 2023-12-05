Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Manfaat Mandi Air Dingin, Kurangi Nyeri Otot hingga Jaga Rambut Berkilau

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |01:00 WIB
4 Manfaat Mandi Air Dingin, Kurangi Nyeri Otot hingga Jaga Rambut Berkilau
Manfaat mandi air dingin bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEBAGIAN besar orang akan menolak atau menghindar untuk mandi dengan air dingin, terutama di saat pagi hari. Namun, mandi menggunakan air dingin ternyata baik untuk tubuh lho.

Baik air hangat ataupun dingin sebenarnya memiliki manfaat yang sama-sama baiknya bagi tubuh. Namun, dalam artikel ini akan dibahas tentang apa saja manfaat mandi air dingin bagi tubuh? Merangkum dari berbagai sumber, Selasa (5/12/2023), berikut ulasannya.

1. Mandi air dingin membantu mengurangi nyeri otot setelah latihan intensif

Karena air dingin memiliki sifat regeneratif, otot Anda akan rileks dan pulih setelah latihan yang berat dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin di pagi hari juga dapat memberi dorongan energi awal dan bahkan membantu seseorang untuk membangun rutinitas yang teratur.

Saat tubuh Anda berjuang untuk tetap hangat, karena mandi menggunakan air dingin, reaksi yang meningkat untuk sementara akan meningkatkan metabolisme dan membantu menurunkan berat badan. Namun seperti yang telah dijelaskan, jika tujuan Anda adalah untuk menurunkan berat badan, aktivitas fisik perlu dilibatkan.

Mandi

2. Menjaga agar rambut berkilau dan kulit terhidrasi

Saat mandi dengan air panas, pori-pori akan terbuka, tetapi mandi air dingin dapat mengencangkan pori-pori untuk sementara dan membantu mempertahankan minyak alami di kulit dan rambut.

Mereka yang rentan terhadap kulit kering atau khawatir dengan rambut kering dan rapuh mungkin bisa mempertimbangkan untuk membilas dengan air dingin sesering mungkin. Sebaliknya, pada tubuh yang berjerawat atau merasa kulit Anda membutuhkan pembersihan yang baik, mandi menggunakan air hangat adalah yang terbaik.

3. Meningkatkan kesehatan mental dan meningkatkan kekebalan tubuh

Air dingin merangsang produksi noradrenalin dan beta-endorfin. Impuls listrik dikirim dari ujung saraf kita ke otak kita saat kita mandi air dingin, dan reaksi kimia ini mungkin memiliki efek antidepresan pada beberapa individu.

Mandi air dingin dapat mencegah terkena flu dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membuat seseorang lebih tahan terhadap penyakit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement