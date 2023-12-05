4 Manfaat Mandi Air Dingin, Kurangi Nyeri Otot hingga Jaga Rambut Berkilau

SEBAGIAN besar orang akan menolak atau menghindar untuk mandi dengan air dingin, terutama di saat pagi hari. Namun, mandi menggunakan air dingin ternyata baik untuk tubuh lho.

Baik air hangat ataupun dingin sebenarnya memiliki manfaat yang sama-sama baiknya bagi tubuh. Namun, dalam artikel ini akan dibahas tentang apa saja manfaat mandi air dingin bagi tubuh? Merangkum dari berbagai sumber, Selasa (5/12/2023), berikut ulasannya.

1. Mandi air dingin membantu mengurangi nyeri otot setelah latihan intensif

Karena air dingin memiliki sifat regeneratif, otot Anda akan rileks dan pulih setelah latihan yang berat dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin di pagi hari juga dapat memberi dorongan energi awal dan bahkan membantu seseorang untuk membangun rutinitas yang teratur.

Saat tubuh Anda berjuang untuk tetap hangat, karena mandi menggunakan air dingin, reaksi yang meningkat untuk sementara akan meningkatkan metabolisme dan membantu menurunkan berat badan. Namun seperti yang telah dijelaskan, jika tujuan Anda adalah untuk menurunkan berat badan, aktivitas fisik perlu dilibatkan.

2. Menjaga agar rambut berkilau dan kulit terhidrasi

Saat mandi dengan air panas, pori-pori akan terbuka, tetapi mandi air dingin dapat mengencangkan pori-pori untuk sementara dan membantu mempertahankan minyak alami di kulit dan rambut.

Mereka yang rentan terhadap kulit kering atau khawatir dengan rambut kering dan rapuh mungkin bisa mempertimbangkan untuk membilas dengan air dingin sesering mungkin. Sebaliknya, pada tubuh yang berjerawat atau merasa kulit Anda membutuhkan pembersihan yang baik, mandi menggunakan air hangat adalah yang terbaik.

3. Meningkatkan kesehatan mental dan meningkatkan kekebalan tubuh

Air dingin merangsang produksi noradrenalin dan beta-endorfin. Impuls listrik dikirim dari ujung saraf kita ke otak kita saat kita mandi air dingin, dan reaksi kimia ini mungkin memiliki efek antidepresan pada beberapa individu.

Mandi air dingin dapat mencegah terkena flu dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membuat seseorang lebih tahan terhadap penyakit.