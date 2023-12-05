Warning, Pakar: Kekuatan Vaksin Booster Covid-19 Sudah Menurun!

PAKAR Paru Prof Erlina Burhan menilai lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Malaysia dan Singapura salah satunya akibat telah turunnya kekuatan vaksin booster.

Selain itu, penyebab lain yang disorot Prof Erlina Burhan adalah banyaknya orang yang berlibur dan berkumpul dengan teman maupun keluarga.

"Lonjakan kasus yang terjadi di Malaysia dan Singapura bisa diakibatkan fungsi vaksin booster Covid-19 yang sudah menurun," katanya dalam keterangan resmi di X, @erlinaburhan, Selasa (5/12/2023).

Karena kemungkinan penyebabnya itu, Prof Erlina menyarankan masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster lagi. Terkhusus pada kelompok lansia dan orang dengan komorbid.

Menjadi pertanyaan sekarang, apakah vaksin Covid-19 yang tersedia saat ini mampu menghalau sumber penyakit?