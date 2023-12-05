Kenali Gejala Varian EG.5, Jenis Covid-19 yang Menggila di Singapura

SINGAPURA mencatat bahwa Covid-19 EG.5 menjadi varian terbanyak menginfeksi populasinya. Hingga kini, 22.094 kasus baru tercatat di sana.

Bicara soal varian EG.5 alias Eris, ini sejatinya sudah menjadi perbincangan hangat pada awal Oktober 2023. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri mengklasifikasikan EG.5 sebagai 'Variant of Interest'.

Lantas, apa gejala khas dari infeksi Covid-19 EG.5 yang bisa menjadi kewaspadaan bagi kita semua?

Menurut laporan Yale Medicine, berikut ini gejala Covid-19 EG.5: