Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak Signifikan, Ahli Sarankan Masyarakat Lakukan Vaksin Booster

KENAIKAN kasus Covid-19 di beberapa negara seperti Singapura atau bahkan Malaysia, menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Kasus tersebut naik begitu cepat mencapai dua kali lipat di Singapura.

Terkait hal tersebut, Dokter Spesialis Paru, dr Erlina Burhan mengatakan lonjakan tersebut bisa diakibatkan fungsi vaksin booster yang sudah menurun, sehingga antibodi masyarakat juga menurun.

“Idealnya ya kita melakukan vaksinasi booster lagi. Terutama untuk lanjut usia dan yang memiliki komorbid,” kata dr Erlina, dikutip dalam akun X miliknya @erlinaburhan, Selasa (5/12/2023).

Menurutnya, dengan penambahan booster yang dilakukan masyarakat dapat membantu pencegahan penyebaran virus tersebut berkembang, terlebih saat ini mulai mendekati masa libur akhir tahun, maka dipastikan akan banyak masyarakat yang berkumpul dengan teman maupun keluarga untuk menikmati momen tersebut.

Lebih lanjut, selain varian EG.5 WHO juga memberi perhatian kepada varian BA.2.86. Bahkan organisasi kesehatan dunia tersebut juga saat ini telah menaikkan status varian dari 'Variant of interest' menjadi 'variant under monitoring'.

“Protein lonjakan pada varian tersebut punya 30 mutasi dan kekebalan vaksinasi bisa ditembus olehnya. Namun penyebarannya memang tidak bisa berkembang,” ucap dr Erlina.