Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Anak di DKI Jakarta Dilaporkan Kena Mycoplasma Pneumonia seperti di China, Kenali 6 Gejalanya Yuk

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:51 WIB
3 Anak di DKI Jakarta Dilaporkan Kena Mycoplasma Pneumonia seperti di China, Kenali 6 Gejalanya Yuk
Anak kena mycoplasma pneumonia. (Foto: Freepik)
A
A
A

KINI orangtua banyak yang waspada dengan penyakit mycoplasma pneumonia yang sedang merebak di China. Memang Indonesia cukup jauh dari China, namun bersikap waspada sangatlah perlu.

Kini 3 anak di DKI Jakarta dilaporkan terkena mycoplasma pneumonia. Kementerian Kesehatan masih memverifikasi laporan tersebut dengan menguji sampel di laboratorium.

 anak kena pneumonia

Dijelaskan kondisi 3 anak tersebut tidak dalam gejala berat dan melakukan rawat jalan saja.

 BACA JUGA:

Lalu apa saja gejala Mycoplasma Pneumonia pada anak?

 BACA JUGA:

Prof Erlina Burhan selaku Anggota Bidang Penyakit Menular Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menjelaskan sejumlagh gejala Mycoplasma Pneumonia,

1. Hidung tersumbat

2. Sakit tenggorokan

3. Bersin-bersin

4. Mata berair

5. Mengi (wheezing)

6. Muntah atau diare

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement