3 Anak di DKI Jakarta Dilaporkan Kena Mycoplasma Pneumonia seperti di China, Kenali 6 Gejalanya Yuk

KINI orangtua banyak yang waspada dengan penyakit mycoplasma pneumonia yang sedang merebak di China. Memang Indonesia cukup jauh dari China, namun bersikap waspada sangatlah perlu.

Kini 3 anak di DKI Jakarta dilaporkan terkena mycoplasma pneumonia. Kementerian Kesehatan masih memverifikasi laporan tersebut dengan menguji sampel di laboratorium.

Dijelaskan kondisi 3 anak tersebut tidak dalam gejala berat dan melakukan rawat jalan saja.

Lalu apa saja gejala Mycoplasma Pneumonia pada anak?

Prof Erlina Burhan selaku Anggota Bidang Penyakit Menular Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menjelaskan sejumlagh gejala Mycoplasma Pneumonia,

1. Hidung tersumbat

2. Sakit tenggorokan

3. Bersin-bersin

4. Mata berair

5. Mengi (wheezing)

6. Muntah atau diare