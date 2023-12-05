Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Epidemiolog Jelaskan Penyebab Kasus Covid-19 Kembali Meningkat, Disebabkan Pergantian Musim

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |10:00 WIB
Epidemiolog Jelaskan Penyebab Kasus Covid-19 Kembali Meningkat, Disebabkan Pergantian Musim
Kasus Covid-19 mengalami peningkatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KASUS Covid-19 kembali meningkat hingga dua kali lipat di Malaysia dan Singapura. Kementerian Kesehatan Singapura (MOH) melaporkan berdasarkan data pada 19 hingga 25 November 2023, jumlah infeksi mencapai 22.094 kasus, dibandingkan dengan minggu sebelumnya yakni sebanyak 10.726 kasus.

Epidemiolog dan Peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Australia dr Dicky Budiman, M.Sc.PH mengatakan adanya peningkatan kasus Covid di beberapa negara terjadi karena beberapa faktor, yang pertama karena pergantian musim.

"Di beberapa negara terjadi musim dingin yang semakin mengarah ke puncaknya atau musim hujan seperti Indonesia. Dua kondisi yang membuat pergerakan manusia ini lebih banyak di dalam ruangan dan berkerumun atau berkelompok. Ini yang membuat potensi yang menyebabkan penularan infeksi saluran napas termasuk Covid-19 menjadi semakin meningkat," ujar dr Dicky saat dihubungi MNC Portal pada Selasa 5 Desember 2023.

Covid-19

Dokter Dicky menambahkan di sisi lain ada faktor imunitas masyarakat yang sudah mulai menurun. Meskipun sebagian masyarakat sudah melakukan vaksinasi, namun seiring berjalannya waktu vaksinasi tersebut mengalami penurunan kekuatan untuk memproteksi diri.

"Kemudian ada faktor lain dalam konteks kekebalan komunal yang disebabkan dua faktor, satu faktor penurunan imunitas dan penduduk yang rawan tiap hari bertambah, seperti anak-anak yang lahir dan anak-anak yang tadinya belum mendapatkan vaksin. Seiring waktu namanya anak-anak makin aktif, nah ini yang menjadi kelompok yang sangat rawan terinfeksi Covid-19," katanya.

