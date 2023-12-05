Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Bahaya Minum Obat Berlebihan, Salah Satunya Hilang Ingatan

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |19:19 WIB
5 Bahaya Minum Obat Berlebihan, Salah Satunya Hilang Ingatan
Minum obat. (Foto: Channel news asia)
A
A
A

SAAT sedang sakit kita memang sering banyak minum obat. Namun sejatinya minum obat tidak boleh berlebihan. Minum obatnya wajib sesuai dengan dosis yang dokter tentukan.

Minum obat tidak boleh berlebihan atau kebanyakan sebab berbahaya bagi kesehatan. Minum obat berlebihan bisa menyebabkan overdosis.

 obat

Overdosis merupakan keracunan akibat obat yang melebihi dosis yang bisa di terima oleh tubuh. Apalagi overdosis obat ini bahkan bisa mengancam nyawa.

 BACA JUGA:

Lalu apa saja risiko kebanyakan minum obat dikutip dari Betterhealth,

 

1. Halusinasi

Beberapa pasien mengeluhkan halusinasi dan bahkan upaya bunuh diri saat mengkonsumsi obat-obatan terlalu banyak.

2. Alami serangan jantung

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Rumah Sakit Universitas Kopenhagen, Demark, penggunaan Ibuprofen yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kematian pasien yang selamat dari serangan jantung.

 BACA JUGA:

3. Kerusakan Ginjal

Obat-obatan mengganggu aliran darah ke ginjal yang dapat memicu reaksi alergi. Efek ini paling menonjol ketika seseorang mengonsumsi obat berlebihan tanpa ada resep dokter.

Halaman:
1 2
      
