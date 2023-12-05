Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ahli Virologi Prediksi Covid-19 di Malaysia saat Ini Tembus 10 Ribu Kasus

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |21:00 WIB
Ahli Virologi Prediksi Covid-19 di Malaysia saat Ini Tembus 10 Ribu Kasus
Kasus Covid-19 kembali meningkat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEMENTERIAN Kesehatan Malaysia melaporkan ada 3.626 kasus Covid-19 per 19-25 November. Namun, seorang ahli virologi meyakini bahwa data Covid-19 sesungguhnya lebih banyak dari jumlah tersebut.

Pakar Virologi Universiti Malaya (UM) Profesor Sazaly Abu Bakar mengatakan bahwa sangat mungkin bisa kasus Covid-19 di Malaysia angka sesungguhnya ada di kisaran 5.000 hingga 10.000.

"Jumlah kasus infeksi sebenarnya itu bisa lebih tinggi, karena banyak orang yang terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala buruk apapun," kata Prof Sazaly, dikutip dari The Straits Times, Selasa (5/12/2023).

Covid-19

Selain itu, lanjutnya, banyak orang yang terinfeksi juga merasa dirinya sehat-sehat saja karena gejala yang ditimbulkan dari Covid-19 tidak separah dulu.

"Sebagian besar kasus Covid-19 di Malaysia itu tidak terlalu parah, karena banyak yang mengalami demam, flu, tapi tidak menyebabkan kematian," katanya.

Kasus Covid-19 di Malaysia sendiri didominasi pada kelompok usia muda, sekitar 20 hingga 40 tahun. Catatan Direktur Jenderal Kesehatan Datuk dr Muhammad Radzi Abu Hassan, kelompok muda mengisi 48 persen total kasus, dengan lebih dari 98 persen di antaranya hanya bergejala ringan.

Halaman:
1 2
      
