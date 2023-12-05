Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jangan Abaikan Masalah Pencernaan, Bisa Berdampak pada Kesehatan Tubuh

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |21:55 WIB
MASALAH pencernaan jangan diabaikan sebab berdampak signifikan terhadap kesehatan dan kinerja tubuh. Oleh karena itu jika ada masalah pencernaan segera periksa ke dokter.

Dokter I Gede Pande Sastrawan Sp.PD dari Siloam Hospitals Bali mengatakan, salah satu cara untuk memeriksa masalah pencernaan dengan endoskopi. Ini merupakan salah satu metode pemeriksaan paling jitu yang disarankan dokter.

 GERD

"Endoskopi adalah prosedur medis untuk memeriksa organ dalam tubuh Anda tanpa melakukan pembedahan besar. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan suatu alat khusus yang disebut endoskop, yaitu alat berbentuk selang yang dilengkapi dengan senter dan kamera", kata Dokter I Gede Pande.

 BACA JUGA:

Endoskopi merupakan tindakan medis dengan memasukkan endoskop atau selang tipis dan panjang secara langsung ke dalam tubuh melalui mulut atau dubur ke dalam saluran cerna guna mengamati organ dalam atau jaringan secara menyeluruh.

Ada sejumlah jenis endoskopi sesuai lokasi periksa, salah satunya adalah endoskopi saluran cerna atau gastrointestinal endoscopy. Endoskopi saluran cerna atas adalah prosedur untuk melihat saluran pencernaan bagian atas secara visual, meliputi kerongkongan, perut ( lambung) hingga usus kecil atau duodenum. Prosedur ini disebut juga dengan esophagogastroduodenoscopy (EGD). Dan untuk Endoskopi saluran cerna bawah meliputi : Anus, Ujung usus besarbesar (Rektum), ujung bawah usus kecil (Ileum terminal).

 BACA JUGA:

Endoskopi saluran cerna atas, terang dia, dapat menemukan penyebab dari beberapa gejala, yaitu adanya sensasi nyeri ulu hati, mual dan muntah, kembung berkepanjangan, bersendawa, mengalami pendarahan dan adanya masalah saat menelan.

