3 Penyebab Covid-19 Kembali Merebak di Singapura dan Malaysia

TIGA penyebab Covid-19 kembali merebak di Singapura dan Malaysia wajib diketahui. Informasi ini tentu perlu diwaspadai oleh Indonesia sebagai negara tetangga.

Singapura sendiri mencatatkan 22.094 kasus Covid-19 sejak 19-25 November. Sementara itu, di periode yang sama Malaysia mencatatkan 3.626 kasus. Lonjakan kasus ini menjadi tanda tanya besar, terlebih kemunculan informasinya ada di akhir tahun 2023. Masyarakat pun penasaran apa penyebab Covid-19 kembali merebak di dua negara tersebut.

Penyebab Covid-19 Kembali Merebak di Singapura dan Malaysia

Berdasarkan informasi yang disadur MNC Portal di The Straits Times, pemerintah Singapura mencatatkan ada dua kemungkinan penyebab lonjakan kasus Covid-19. Adalah karena musim libur akhir tahun yang memungkinkan mobilitas manusia dari berbagai penjuru dunia, dan juga semakin lemahnya kekebalan komunitas di negara tersebut.

"Peningkatan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, termasuk musim libur akhir tahun dan menurunnya kekebalan penduduk," kata Kementerian Kesehatan Singapura, dikutip Selasa (5/12/2023).

Bagaimana dengan Malaysia?

Menurut Pakar Kedokteran Kesehatan Masyarakat dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Prof dr Sharifa Ezat Wan Puteh, kemungkinan merebaknya Covid-19 di Malaysia adalah tidak lagi menganggap masker benda yang penting.