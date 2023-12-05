Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pakar Berikan Tips Mencegah Virus Covid-19 Varian Baru

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |09:10 WIB
Pakar Berikan Tips Mencegah Virus Covid-19 Varian Baru
Varian baru Covid-19. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini beredar bahwa ada jenis virus Covid-19 varian baru, bernama EG.5 yang menyerang Amerika dan Singapura. Bahkan menurut data yang didapat, per Agustus 2023 strain EG.5 sudah menyumbangkan setidaknya 17 Persen kasus di Amerika, dan mengalami kenaikan lonjakan kasus dua kali lipat di Singapura 

Tentu saja hal ini pun tidak bisa dianggap remeh mengingat pesatnya peningkatan kasus yang membuat kondisi seperti ini perlu diberikan perhatian lebih. Oleh karena itu, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Prof. Dr. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD-KHOM memberikan tips tindakan pencegahan yang bisa diterapkan oleh masyarakat, agar terhindar dari virus tersebut.

“Tetap terapkan perilaku sehat yang biasa kita lakukan, termasuk protokol kesehatan Covid-19. Apalagi kalau Anda adalah kelompok yang berisiko tinggi,” kata Prof Zubairi, dikutip dalam akun X miliknya @ProfesorZubairi, Selasa (5/12/2023).

Menurutnya, untuk menghadapi virus seperti ini tidak perlu panik, karena yang terpenting adalah selalu mengikuti perkembangan kasus, dan memperhatikan perjalanan destinasi yang dituju.

Covid-19

Halaman:
1 2
      
