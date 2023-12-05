Aktris Cantik Malaysia Queenzy Cheng Meninggal Dunia Akibat Gunakan Hair Dryer, Begini Kata Dokter

AKTRIS cantik asal Negeri Jiran Malaysia, Queenzy Cheng meninggal dunia pada 1 Desember 2023 saat tengah menjalani proses syuting di tempat kerjanya. Meninggalnya Queenzy Cheng tentu menimbulkan banyak pertanyaan dari sejumlah netizen, karena kematiannya yang secara mendadak, sehingga membuat penasaran banyak orang.

Menurut salah seorang dokter yang diwawancarai oleh China Press pada 29 November, Queenzy Cheng meninggal dunia akibat pengering rambut yang digunakannya. Wanita berusia 37 tahun itu juga dikabarkan sempat menderita aneurisma otak saat syuting di Damansara, Selangor pada 28 November hingga akhirnya meninggal sekitar 40 menit setelah merasakan kurang enak badan pada dirinya.

Chai ZI, selaku rekan mainnya dalam syuting tersebut mengatakan mereka telah mulai syuting sejak pukul 08.30 pagi dan episode baru itu akan mulai syuting pada 10.30 pagi, ketika Queenzy Cheng merasa ada yang tidak beres pada tubuhnya.

“Setelah mengeringkan rambutnya, tiba-tiba dia duduk dan mengatakan merasa begitu pusing, hingga menyebabkan kepalanya terasa sakit dan ingin muntah,” kata Chai Zi kepada media, dikutip dari laman Asia One, Selasa (5/12/2023).

Menurutnya detak jantung Queenzy Cheng sempak mengalami lonjakan, tangan, kaki, hingga bibirnya pun membiru, sampai akhirnya dia meninggal di lokasi syuting, meskipun sudah ada tim medis yang berupaya membantu menyelamatkan nyawanya.

Walaupun begitu, dr Eugene Chooi mengatakan bahwa Queenzy Cheng kemungkinan menderita penyakit keturunan karena pacarnya mengatakan Queenzy Cheng selalu dalam keadaan sehat. Namun, Chooi menjelaskan bahwa gejala yang dialami Queenzy Cheng seperti pusing, nyeri, bahkan mual mirip sekali dengan gejala aneurisma atau malformasi arteriovenosa.

“Setelah mengeringkan rambutnya, dia (Queenzy Cheng) bilang dia (Queenzy Cheng) merasa pusing, sakit kepala, dan ingin muntah. Ini jelas merupakan gejala dari sesuatu yang mempengaruhi kepala dan bagian sarafnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa aneurisma biasanya tidak terdeteksi gejalanya, tetapi ketika pasien merasa lelah dan menggunakan suhu panas pada alat pengering rambutnya, maka sirkulasi darah bisa meningkat sehingga menyebabkan aneurisma pecah.

Jika kondisi seperti ini terjadi, tentu saja darah akan menumpuk di dalam otak dan menyebabkan jantung bekerja memompa lebih cepat dari biasanya. Untuk itu, dr Chooi mempertanyakan kepada orang-orang terdekatnya apakah Queenzy Cheng sebelumnya mengeluhkan sakit pada bagian kepalanya.