10 Tempat Wisata untuk Rayakan Natal dan Tahun Baru 2024 di Medan

KOTA Medan destinasi yang cocok untuk tujuan liburan Natal dan Tahun Baru 2024. Ada beragam tempat wisata di Ibu Kota Sumatera Utara yang bisa disambangi.

Sebagai kota inklusif dengan masyarakat yang sangat beragam, Medan selalu meriah dalam menyambut Natal dan tahun baru. Anda bisa menikmati pengalaman berbeda di sini.

Yuk, simak sejumlah tempat untuk menyambut Natal dan tahun baru di Medan bersama orang-orang terkasih.

1. Lapangan Benteng

Tempat pertama yang bisa dikunjungi saat malam pergantian tahun adalah Lapangan Benteng. Lapangan Benteng biasanya akan mengadakan doa bersama dan hiburan rakyat. Tempat ini menjadi salah satu tempat terbuka untuk olahraga hingga merayakan tahun baru.

Untuk memasuki kawasan ini tidak perlu mengeluarkan sepeser rupiah. Lokasinya terletak di Jl. Pengadilan, Petisah Tengah, Sumatera Utara.

2. Lapangan Merdeka Medan

Tak jauh dari Lapangan Benteng terdapat Lapangan Merdeka Medan yang menjadi simbol Kota Ketua. Tempat ini cukup populer di kalangan wisatawan yang melancong ke Medan.

Di tempat ini masyarakat dan wisatawan bisa menikmati pesta kembang api dan berbagai hiburan. Pesta tahun baru di Lapangan Merdeka Medan dimulai pukul 19.00 — 00.00 WIB. Pengunjung bisa datang sebelum acara dimulai karena jalan akan ditutup saat pesta berlangsung.

3. Pos Bloc medan

Pos Bloc Medan merupakan kawasan terbuka untuk menyalurkan kreativitas masyarakat Medan. Bukan hanya menjadi ruang terbuka, tetapi Pos Bloc ikut meriahkan acara akhir tahun. Acara yang akan digelar untuk penutupan tahun 2023 adalah konser musik yang melantunkan lagu tahun 1970an sampai 2000an.

4. Kawasan Jalan Zainul Arifin

Kawasan Jalan Zainul Arifin menjadi lokasi yang tak pernah sepi untuk merayakan pesta kembang api. Masyarakat Medan selalu memadati tempat ini, ada yang menggunakan kendaraan bahkan menempuh dengan berjalan kaki. Masyarakat antusias untuk menunggu pesta kembang api sebagai lambang pergantian tahun.

5. Niagara Hotel Parapat

Menikmati pesta kembang api dengan panorama Danau Toba saat malam tahun baru mengasyikkan, bukan? Niagara Hotel Parapat bisa menjadi tempat penginapan sekaligus merayakan natal dan tahun baru yang dilengkapi dengan makan malam, live music, dan kembang api.

6. Kawasan Medan Kota

Jika sudah melihat lapangan benteng dan lapangan Merdeka medan, tak lupa kawasan medan kota yang turut merayakan malam pergantian tahun. Acara yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan wisatawan adalah pertunjukkan wayang kulit dan tentunya pesta kembang api.

7. Swiss Belinn Gajah Mada Medan

Swiss Belinn Gajah Mada Medan akan menyambut malam pergantian tahun dengan menggelar live music dan pesta kembang api. Acara ini bisa dinikmati oleh tamu di area Sky Lounge dan Poolside Bar.