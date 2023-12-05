10 Destinasi Wisata Terbaik Dunia untuk Rayakan Natal 2023, Apa Daya Tariknya?

New York, Amerika Serikat salah satu destinasi terbaik rayakan Natal. (Foto: Alamy/The Times)

LIBUR Natal sudah di depan mata. Para pelancong mencari destinasi wisata terbaik untuk merayakan momen istimewa ini. Ada banyak destinasi menarik yang dapat dieksplorasi dengan segenap keunikan dan kemeriahannya.

Sebagian besar dari wisatawan cenderung mencari tujuan yang lebih dekat dengan daerahnya, terutama di tengah-tengah kondisi cuaca dingin di beberapa wilayah. Destinasi liburan Natal yang dekat bisa menjadi alternatif menarik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Mengutip dari The Times, berikut 10 rekomendasi destinasi wisata terbaik di dunia untuk merayakan Natal :

1. Singapura

Singapura telah memulai perayaan Natal sejak pertengahan November. Lampu-lampu Natal sepanjang hampir empat kilometer telah dinyalakan di Orchard Road, menjadikan area perbelanjaan ini pusat perayaan.

Restoran-restoran pun segera meluncurkan menu spesial Natal, sementara Christmas Wonderland telah resmi dibuka di Gardens by the Bay, mengundang pengunjung untuk menikmati liburan natal di Negara ini.

Plaza Singapore (Alamy/The times)

2. Tokyo, Jepang

Tokyo kembali menunjukkan kreativitasnya dalam merayakan Natal dengan cara yang benar-benar unik. Kota ini telah dipenuhi dengan iluminasi yang memukau, di mana lampu-lampu bersinar di sekitar gedung-gedung, pepohonan, dan segala hal lainnya sejak pertengahan November.

Selain iluminasi yang mempesona, di sekitar kota juga diadakan pameran dan pasar Natal yang meriah. Bagi keluarga dengan anak-anak, kunjungan ke Tokyo Disneyland menjadi keharusan.

Tokyo (Gotokyo.org)

3. Maladewa

Maladewa merayakan Natal yang berbeda dengan suasana penuh dengan keindahan biru Samudera Hindia. Menginap di villa mewah hingga memanjakan lidah dengan hidangan laut yang segar, Maladewa menawarkan perayaan Natal yang membuta Anda betah berlama-lama di sini.

Anda bisa menghabiskan hari-hari Anda dengan bersnorkel dan berlayar di sepanjang pantai Maladewa. Banyak hotel di sini menawarkan menu tradisional yang lezat untuk Hari Natal.

4. Jerman

Jerman tidak pernah kehabisan ide dalam merayakan Natal, pasar-pasar Natalnya yang terkenal yang dipenuhi dengan anggur hangat dan cahaya lampu Natal. Atmosfer yang kental dengan kegembiraan Natal dapat langsung dirasakan dengan mengunjungi pasar malam di kota hip Berlin, dan tiket ke pertunjukan di Alexanderplatz juga bisa menjadi pilihan tepat.

Pasar-pasar Natal Jerman menjadi daya tarik utama, Anggur hangat (gluhwein) menjadi ikon khas dari suasana Natal di Jerman, sementara lampu-lampu Natal dengan indah menghiasi setiap sudut kota.

5. Islandia

Islandia menjadi destinasi sempurna untuk merayakan natal. Di sini, musim perayaan dipenuhi dengan pasar Natal, beragam makanan lezat, minuman hangat, serta hadia, sementara pohon-pohon Natal menjaga atmosfer kehangatan.

Namun, yang membuat Islandia istimewa adalah suasana musim dingin, perpaduan antara musim dingin dan minuman hangat menjadi sangat coock dinikmati bersamaan.

Islandia (Independent)

6. Muscat, Oman

Tiba di Muscat setelah penerbangan semalam, lalu meluncur langsung ke pantai yang hanya berjarak 15 menit dari bandara.

Selama masa tinggal Anda, nikmati perjalanan menarik dengan perahu dhow tradisional dari Marina Bandar al Rowhda, memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi kehidupan laut yang langka. atau pengalaman Badui di gurun Arab.

Jika Anda ingin menunggang unta wajin kunjungi Wahiba Sands. Alternatif lainnya adalah mengunjungi oasis indah Wadi Bani Khalid dengan air berwarna biru kehijauan.