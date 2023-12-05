Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Keren untuk Rayakan Natal dan Tahun Baru 2024 di Hong Kong

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |18:08 WIB
5 Tempat Keren untuk Rayakan Natal dan Tahun Baru 2024 di Hong Kong
Hong Kong. (Foto: HKTB)
A
A
A

BANYAK orang di seluruh dunia sangat antusias menyambut pergantian tahun. Merayakan momen ini dengan keceriaan adalah suatu tradisi yang umum dilakukan di berbagai belahan dunia. Bagi yang biasanya merayakan tahun baru di rumah, mencoba hal baru seperti merayakan di luar negeri dapat menjadi pengalaman yang menarik.

Perayaan tahun baru di negara-negara lain memungkinkan kita untuk lebih memahami cara berbagai budaya. Ada banyak negara yang menawarkan pengalaman yang unik saat liburan Natal dan tahun baru, dan salah satunya adalah Hong Kong. Hong Kong memang dikenal meriah dalam menyambut pergantian tahun, dengan berbagai acara pertunjukan.

Berikut lima destinasi di Hong Kong yang bisa menjadi tujuan untuk merayakan natal dan tahun baru 2024 pilihan Okezone, simak ya!

1. Disneyland Hong Kong

Disneyland Hong Kong tetap menjadi destinasi wisata favorit, terutama pada akhir tahun. Pengunjung dari berbagai belahan dunia memadati Disneyland untuk merayakan malam tahun baru. Saat perayaan Tahun Baru tiba, Disneyland Hong Kong mempersembahkan pertunjukan, termasuk Disney Paint The Night dan Disney In The Stars Firework.

Disney Paint The Night menampilkan parade bercahaya dengan lampu LED yang memukau, memperlihatkan berbagai karakter Disney dalam suasana yang penuh keajaiban. Sementara itu, pertunjukan kembang api Disney In The Stars Firework menghiasi langit dengan sorotan cahaya megah, menghadirkan gemerlap yang memukau para pengunjung.

2. HongKong Winterfest

Hong Kong WinterFest berlangsung mulai tanggal 24 November hingga 1 Januari di Harbourside Lawn West of Art Park, West Kowloon Cultural District. Salah satu sorotan dari perayaan ini adalah pertunjukan 'kembang api' yang spektakuler dengan motif warna-warni khas Natal.

Pertunjukan kembang api ini selama lebih dari delapan malam di bulan Desember, termasuk pada tanggal 9, 10, 16, 17, 23, dan 26 Desember - termasuk Malam Natal dan hari Natal.

3. Hunghom ByPass

Lokasi berikutnya yang bisa kamu sambangi untuk merayakan momen baru di Hong Kong adalah Hunghom ByPass. Spot ini direkomendasikan buat anda yang ingin menyaksikan ratusan kembang api.

Untuk lebih memberikan kenyamanan kepada para pengunjung, Otoritas Bypass memberlakukan Car Free Night sejak jam 6 sore pada saat tahun baru. Tujuannya agar para pengunjung tidak merasa terganggu dengan lalu lalang kendaraan.

