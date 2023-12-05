Indahnya Bukit Tanarara bak Kepingan Surga di Sumba Timur, Masuknya Gratis Loh!

BUKIT Tanarara, ialah salah satu pesona keindahan lanskap alam di Timur Indonesia yang berada di Kecamatan Matawai La Pawu, Sumba Timur, NTT. Bukit Tanarara menawarkan panorama hamparan savana yang membuat mata betah memandangnya.

Dipenuhi dengan vegetasi hijau di bagian kanan dan kirinya, apabila di lihat dari bagia atas perbukitan di kawasan ini memiliki bentuk liukan yang menakjubkan, dengan topografi batuan bukit yang unik.

Bagi masyarakat sekitar Sumba Timur, kawasan ini jadi salah satu destinasi tujuan wisatan yang banyak dikunjungi untuk mengabadikan perbukitan dan savananya yang indah.

Makna nama Tanarara sendiri adalah ‘tanah yang merah’, kemungkinan karena tanah yang ada di sekitar Bukit berupa tanah merah atau tanah liat.

(Foto: dok. pribadi/Jayner Wennyl)

Salah satu hal yang menarik dari bukit Tanarara adalah warna tumbuh-tumbuhan di sekitar, yang akan berubah warna sesuai dengan keadaan musim.

Jika musim hujan tiba, warnanya menjadi hijau banyak ditumbuhi rerumputan dan ilalang, sedangkan jika musim kemarau warnanya akan berubah menjadi coklat.

Salah satu waktu yang cocok untuk mengunjungi bukit Tanarara adalah ketika mentari mulai muncul dalam peradaban, dan ketika fajar mulai menyingsingkan cahayanya.

Kawasan perbukitan ini tentu tidak hanya dapat dinikmati secara langsung, tapi diabadikan dengan kamera sebagai momen yang tak terlupakan selama liburan di daerah Sumba.