HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Beberkan Peluang Investasi Pariwisata dan Ekraf Indonesia untuk Pengusaha China

Gecio Viana , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |21:30 WIB
Sandiaga Beberkan Peluang Investasi Pariwisata dan Ekraf Indonesia untuk Pengusaha China
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

FORUM Kemitraan Bisnis (FKB) Indonesia–Tiongkok yang keempat dilaksanakan di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (5/12/2023).

Forum yang menghadirkan unsur pemerintah dan lebih dari 300 pengusaha Tiongkok ini berfokus pada diskusi interaktif antara pemerintah dan pelaku usaha Tiongkok di Indonesia, tentang tentang isu-isu khusus kerja sama yang dihadapi dalam proyek strategis Indonesia–Tiongkok.

Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, Erick Thohir menyambut langsung para pengusaha dari China.

Pihak Kamar Dagang China mengakubahwa forum tersebut merupakan pertemuan terbesar karena biasanya hanya menghadirkan 100 sampai 150 pengusaha Tiongkok, tapi kali ini sampai 300 orang.

 Ilustrasi

