HOME WOMEN TRAVEL

Pemakaman Terbesar Zaman Batu Ditemukan, Usianya Diprediksi 6.500 Tahun

Yesica Kirana , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |21:02 WIB
Pemakaman Terbesar Zaman Batu Ditemukan, Usianya Diprediksi 6.500 Tahun
Arkeolog meneliti situs Tainiaro di Finlandia yang dipercaya sebagai pemakaman kuno berusia 6.500 tahun. (Foto: Aki Hakonen/Antiquity Publications Ltd)
A
A
A

PARA peneliti menemukan sebuah pemakaman kuno yang diperkirakan berusia 6.500 tahun di kawasansitus Tainiaro. Mereka meyakini bahwa temuannya itu merupakan perkuburan Zaman Batu terbesar di Eropa utara.

Pemakaman kuno tersebut ditemukan di area hutan boreal di Lapland, Finlandia utara atau dekat Teluk Bothnia sekitar 80 kilometer arah selatan Lingkaran Arktik.

Mengutip dari Newsweek, Selasa (5/12/2023), ini adalah lokasi yang "mustahil" untuk pemakaman pemburu atau pengumpul besar pada periode ini, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Antiquity yang memberikan gambaran komprehensif pertama tentang situs tersebut.

Dalam studi tersebut, tim peneliti mengusulkan bahwa situs tersebut kemungkinan besar  adalah kuburan besar pada Zaman Batu yang berusia sekitar 6.500 tahun. Jika hipotesis ini ternyata benar, maka ini akan menjadi salah satu situs terbesar yang ditemukan hingga saat ini di Eropa utara.

Telusuri berita women lainnya
