Pemakaman Terbesar Zaman Batu Ditemukan, Usianya Diprediksi 6.500 Tahun

PARA peneliti menemukan sebuah pemakaman kuno yang diperkirakan berusia 6.500 tahun di kawasansitus Tainiaro. Mereka meyakini bahwa temuannya itu merupakan perkuburan Zaman Batu terbesar di Eropa utara.

Pemakaman kuno tersebut ditemukan di area hutan boreal di Lapland, Finlandia utara atau dekat Teluk Bothnia sekitar 80 kilometer arah selatan Lingkaran Arktik.

Mengutip dari Newsweek, Selasa (5/12/2023), ini adalah lokasi yang "mustahil" untuk pemakaman pemburu atau pengumpul besar pada periode ini, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Antiquity yang memberikan gambaran komprehensif pertama tentang situs tersebut.

Dalam studi tersebut, tim peneliti mengusulkan bahwa situs tersebut kemungkinan besar adalah kuburan besar pada Zaman Batu yang berusia sekitar 6.500 tahun. Jika hipotesis ini ternyata benar, maka ini akan menjadi salah satu situs terbesar yang ditemukan hingga saat ini di Eropa utara.

