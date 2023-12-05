Petugas Kebersihan Klinik Nyamar Jadi Dokter, Cabut Gigi Pasien sampai Bengkak Wajahnya

NASIB malang dialami pria Turki bernama Hakan Yıldırım. Mulanya bermaksud berobat gigi, namun ia malah mengalami penderitaan setelah empat gigi depannya dicabut oleh seorang petugas kebersihan yang menyamar sebagai dokter gigi di sebuah klinik di Istanbul.

Melansir Oddity Central, Selasa (5/12/2023), pria berusia 42 tahun tersebut menderita sakit gigi parah, kemudian menelpon klinik gigi di distrik Kagithane untuk membuat janji darurat.

Panggilannya dijawab oleh Cemal Şenaslan yang mengaku sebagai dokter gigi dan menyuruh Hakan datang ke klinik pada malam hari.

Saat Yıldırım tiba di klinik, ia disambut oleh Şenaslan yang mengaku dosen jurusan kedokteran gigi.

