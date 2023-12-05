Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Seorang Turis Tewas Usai Bungee Jumping Setinggi 232 Meter di Macau Tower

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |19:41 WIB
Seorang Turis Tewas Usai Bungee Jumping Setinggi 232 Meter di Macau Tower
Turis tewas usai bungee jumping dari atas Menara Makau. (Foto: Getty Images/Business Insider)
A
A
A

SEORANG turis tewas setelah melakukan bungee jumping dari atas Macau Tower atau Menara Makau, pada Minggu 3 Desember 2023. Pria asal Jepang berusia 56 tahun itu mengalami sesak napas usai terjun lenting dari ketinggian 232 meter di atas menara paling terkenal di Makau itu.

Media lokal HK01 melaporkan, pria yang tak disebutkan namanya tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Conde S. Januário untuk perawatan, kemudian dinyatakan sudah meninggal dunia. Penyebab kematiannya sedang diinvestigasi.

Melansir dari Business Insider, Selasa (5/12/2023), tidak jelas apakah pria itu menderita kondisi kesehatan apa pun.

Menurut Guinness World Records, Menara Makau setinggi 338 meter memiliki fasilitas bungee jump komersial tertinggi di dunia. Pengunjung melompat dari Skypark di menara ini yang tingginya 232 meter.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
