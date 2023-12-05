6 Tradisi Natal Unik di Swedia, Bungkus Hadiah Sendiri hingga Nonton Film Donal Bebek

SWEDIA memiliki sejumlah tradisi unik dalam merayakan Natal. Perayaan Natal biasanya identik dengan ornamen dan dekorasi yang meriah.

Namun, di Swedia tradisi Natal justru sederhana, pasalnya mereka merayakan Natal dengan kado dibungkus sendiri. Menariknya lagi, pada malam Natal masyarakat Swedia menonton acara Tv yang sama setiap tahunnya.

Berikut 6 tradisi natal unik di Swedia yang dilansir dari Purewow dan Studyinsweden.se;

1. Advent

Sama seperti negara lainnya, Swedia juga merayakan Minggu Advent hanya saja tidak menggunakan lilin tradisional. Minggu Advent ditandai dengan 4 lilin, dan setiap minggu harus menyalakan satu lilin.

BACA JUGA: Sambut Natal dengan Christmas Tree Lighting Ceremony di Holiday Inn and Suites Jakarta Gajah Mada

(Foto: madogbolig.dk)

Di Swedia, tradisi Advent memiliki keunikan tersendiri, yaitu menggunakan lilin listrik yang diletakkan di dekat jendela. Namun, yang membuatnya istimewa adalah penggunaan lampu berbentuk bintang yang dipasang di dekat lilin Advent.

Biasanya tradisi Advent di Swedia dilakukan sambil menikmati secangkir anggur khas khas Swedia dan kue jahe.

2. Saint Lucy atau Santa Lucia

Perayaan hari Santa Lucia merupakan tradisi Natal tertua di Swedia. Acara ini berlangsung pada tanggal 13 Desember.

BACA JUGA: 6 Rekomendasi Tempat Wisata untuk Rayakan Natal 2023 di Malang

Lucia dirayakan dengan sekelompok penyanyi yang dipimpin seorang gadis yang berperan menjadi Lucia dan mengenakan mahkota lilin dan baju putih serta selempang merah, bersama para pengikutnya yang masing-masing membawa satu lilin sambil menyanyikan lagu Lucia.

(Foto: Facebook/Ericsson)

3. Julbord

Julbord berasal dari kata ‘Jul’ yang berarti Natal dan ‘Bord’ yang berarti Meja. Julbord adalah tradisi makan malam Natal klasik di Swedia yang telah berkembang selama berabad-abad.

Tradisi makan malam ini bergaya prasmanan. Menu yang disajikan berupa salmon asap, ikan alkali, ham, sosis, iga, kubis, kentang, dan Janssons godaan.