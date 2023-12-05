Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jakarta Halal Festival Kembali Digelar 22-25 Desember, Targetkan 50 Ribu Pengunjung

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |13:54 WIB
Jakarta Halal Festival. (Foto: Kemenparekraf)
KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung Jakarta Halal Festival (JHF) yang digelar pada 22-25 Desember 2023 di JCC Senayan, Jakarta. Ini salah satu pameran terbesar di Indonesia sebagai wujud penumbuhan ekosistem halal nasional.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan bahwa event ini diinisiasi oleh Global Entrepreneurs Profesional bersama Syakaa Islamic Event Organizer, menjadi puncak dari penyelenggaraan roadshow Halal Fest di Yogyakarta, Surabaya, dan Padang.

 BACA JUGA:

“Hingga 30 November 2023, terdapat total 157 booth yang akan menyemarakkan JHF, dengan target pengunjung sebanyak 50 ribu orang. Saya mengajak masyarakat untuk memeriahkan dan turut berpartisipasi. Bersama sukseskan Jakarta Halal Festival 2023,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin 4 Desember 2023.

