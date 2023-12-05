Apa Jadinya jika Menolak Makanan di Kalimantan? Berikut Penjelasannya

APA jadinya jika menolak makanan di Kalimantan? Ya, memberikan makanan kepada seseorang sejatinya sudah menjadi kebudayaan dan tradisi masyarakat Indonesia.

Siapa yang menolak makanan yang diberikan oleh warga setempat dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan. Namun di Kalimantan, menolak pemberian makanan diyakini dapat mengundang bencana.

Melansir laman Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Selasa (5/12/2023), seseorang yang menolak makanan di Kalimantan akan mengalami 'kapuhunan' atau musibah.

Oleh karenanya, setiap orang yang mendapat makanan atau hidangan hajatan wajib menerima dan memakan tersebut meski hanya mencicipi sedikit saja.

Kepercayaan ini bukanlah hanya mitos semata, tetapi merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat Kalimantan.

Suku Dayak (Foto: MPI)

Mereka meyakini bahwa menolak makanan yang diberikan adalah tindakan tidak hormat terhadap budaya dan adat istiadat setempat.

Oleh karena itu, jika berada di Kalimantan dan ditawari makanan, disarankan untuk menerima tawaran tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat setempat.

Namun bila tidak ingin menyantap porsi besar makanan, setidaknya mencicipi sedikit dengan menyentuh makanan ke bibir. Warga setempat menyebutnya dengan 'nyantap'.

Penting juga untuk diingat bahwa menghormati adat istiadat dan kebiasaan setempat adalah hal penting saat berada di suatu daerah.