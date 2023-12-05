Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Tinjau Kesiapan Graha Bethany Nginden Jelang Perayaan Natal Nasional

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |07:13 WIB
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Tinjau Kesiapan Graha Bethany Nginden Jelang Perayaan Natal Nasional
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo meninjau kesiapan Gereja Graha Bethany Nginden, Surabaya jelang perayaan Natal Nasional (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf), Angela Tanoesoedibjo meninjau secara langsung kesiapan Gereja Graha Bethany Nginden di Surabaya yang akan menjadi tempat puncak perayaan Natal Nasional pada 27 Desember 2023.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo meninjau langsung kesiapan Gereja Graha Bethany Nginden yang akan menjadi tempat puncak perayaan Natal Nasional pada 27 Desember 2023, Surabaya, Senin, 4 Desember 2023.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wamenparekraf Angela memastikan, sarana dan prasarana yang ada di Gereja Graha Bethany Nginden berfungsi dengan baik sehingga mampu menampung umat Kristiani dalam perayaan Natal Nasional nanti.

Dalam rapat koordinasi perdana di Gereja Graha Bethany Nginden di Surabaya, Angela mengatakan bahwa Gereja Graha Bethany Nginden dipilih sebagai lokasi acara perayaan Natal Nasional karena merupakan salah satu gereja terbesar di Indonesia.

Gereja Graha Bethany Nginden yang berlokasi di Jalan Nginden Intan Timur I Nomor 25, Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya ini diperkirakan mampu menampung sekitar 25-30 ribu jemaat Kristiani dalam perayaan acara keagamaan Natal Nasional.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

(Foto: Kemenparekraf)

Menurut Angela, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dikoordinasikan dengan matang dalam persiapan perayaan Natal Nasional.

“Kita concern pada beberapa aspek. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi massa untuk mengatur mobilisasi mereka saat acara. Selanjutnya, lahan parkir dari gereja ini untuk menampung kendaraan dari para undangan, konsumsi untuk para jemaat, acara ibadah, perayaan, dan hal-hal teknis lainnya,” kata Angela.

Terkait ketersediaan lahan parkir, Wamenparekraf Angela menyarankan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyediakan bus lokal dan bus pariwisata untuk penjemputan jemaat dari gereja lokal.

“Perlu pengaturan waktu kedatangan jemaat agar tidak terjadi penumpukan massa. Agar berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan keamanan untuk pengaturan lalu lintas di Surabaya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement