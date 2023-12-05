Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Tinjau Kesiapan Graha Bethany Nginden Jelang Perayaan Natal Nasional

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf), Angela Tanoesoedibjo meninjau secara langsung kesiapan Gereja Graha Bethany Nginden di Surabaya yang akan menjadi tempat puncak perayaan Natal Nasional pada 27 Desember 2023.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo meninjau langsung kesiapan Gereja Graha Bethany Nginden yang akan menjadi tempat puncak perayaan Natal Nasional pada 27 Desember 2023, Surabaya, Senin, 4 Desember 2023.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wamenparekraf Angela memastikan, sarana dan prasarana yang ada di Gereja Graha Bethany Nginden berfungsi dengan baik sehingga mampu menampung umat Kristiani dalam perayaan Natal Nasional nanti.

Dalam rapat koordinasi perdana di Gereja Graha Bethany Nginden di Surabaya, Angela mengatakan bahwa Gereja Graha Bethany Nginden dipilih sebagai lokasi acara perayaan Natal Nasional karena merupakan salah satu gereja terbesar di Indonesia.

Gereja Graha Bethany Nginden yang berlokasi di Jalan Nginden Intan Timur I Nomor 25, Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya ini diperkirakan mampu menampung sekitar 25-30 ribu jemaat Kristiani dalam perayaan acara keagamaan Natal Nasional.

(Foto: Kemenparekraf)

Menurut Angela, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dikoordinasikan dengan matang dalam persiapan perayaan Natal Nasional.

“Kita concern pada beberapa aspek. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi massa untuk mengatur mobilisasi mereka saat acara. Selanjutnya, lahan parkir dari gereja ini untuk menampung kendaraan dari para undangan, konsumsi untuk para jemaat, acara ibadah, perayaan, dan hal-hal teknis lainnya,” kata Angela.

BACA JUGA: Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Resmi Buka Pameran Di Indonesia Aja Travel Fair 2023

Terkait ketersediaan lahan parkir, Wamenparekraf Angela menyarankan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyediakan bus lokal dan bus pariwisata untuk penjemputan jemaat dari gereja lokal.

“Perlu pengaturan waktu kedatangan jemaat agar tidak terjadi penumpukan massa. Agar berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan keamanan untuk pengaturan lalu lintas di Surabaya,” ujarnya.