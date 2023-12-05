Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Minuman Hangat dari Berbagai Negara, Paling Nikmat Diseruput saat Hujan

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |12:31 WIB
7 Minuman Hangat dari Berbagai Negara, Paling Nikmat Diseruput saat Hujan
Bajigur, minuman hangat asli Indonesia (Foto: Cookpad/Liha Ummu Maryam)
INDONESIA memasuki musim penghujan, tentunya udara menjadi dingin. Cuaca yang dingin seperti ini memang cocok untuk menyeruput sajian minuman hangat.

Minuman hangat bukan hanya ada di Indonesia, tetapi di luar negeri pun memiliki minuman khas yang bisa dijadikan inspirasi minuman.

Berikut beberapa minuman hangat dari berbagai negara yang bisa menghangatkan tubuh.

1. Sahlab – Palestina

Sahlab merupakan minuman khas dari Timur Tengah, termasuk Palestina. Selain, diminum pada musim dingin kerap dijadikan sebagai minuman pembuka puasa di bulan Ramadan.

Minuman ini bisa disajikan dalam keadaan hangat ataupun dingin. Bahan dari Sahlab, yaitu susu, tepung sahlab, dan gula sehingga teksturnya seperti puding. Ditambah dengan kayu manis dan kacang-kacang di atasnya.

Sahlab

(Foto: Little Sunny Kitchen)

2. Goguma Latte – Korea

Goguma latte ialah minuman dari Korea Selatan. Tak hanya goguma ppang (roti ubi ungu) yang sempat viral, minuman satu ini patut dicoba.

Minuman ini terbuat dari ubi ungu yang diblender dan susu. Jika ingin lebih manis bisa menambahkan gula sesuai selera. Rasanya yang lezat dan creamy, ubi ungu juga kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral.

3. Bajigur – Indonesia

Bajigur menjadi salah satu minuman hangat handalan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa Barat. Terbuat dari bahan dasar santan, gula aren, kayu manis, dan jahe. Minuman ini lebih nikmat saat ditemani camilan tradisional Indonesia, misalnya ubi rebus, timus, dan pisang rebus.

Bajigur

(Foto: Cookpad)

Saat musim hujan di Indonesia minuman ini banyak dicari, biasanya banyak pedagang keliling yang menjajakan. Rasa pedas dan manis memberikan sensasi hangat pada tubuh.

4. Cioccolata Calda – Italia

Cioccolata Calda adalah minuman hangat khas Italia yang terbuat dari cokelat pekat, susu, dan krimmer, dan tepung jagung. Minuman ini memiliki tekstur yang kental, lembut, dan kaya akan rasa cokelat. Disajikan dalam cangkir kecil dan dinikmati dengan roti.

Halaman:
1 2
      
