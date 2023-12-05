Resep Makan Siang Pecak Ikan Nila, Pedasnya Bikin Nagih

PECAK ikan nila begitu populer sebagai makanan khas Betawi. Disajikan dengan sedikit kuah, cabai, dan perasan jeruk nipis membuat makanan satu ini lebih lezat.

Menu satu ini juga sangat mudah diolah, sehingga cocok untuk disajikan pada keluarga saat makan siang atau cocok juga untuk bekal.

Mengutip akun Instagram @kreasi.tanoto, Rabu (6/12/2023), berikut resep ikan nila.

Bahan:

2 ekor ikan nila, marinasi dengan jeruk nipis dan garam, cuci kemudian kukus

2 buah Tomat

1 sdt Terasi

1/2 buah jeruk nipis

Secukupnya garam, gula, kaldu jamur.

400 ml air

Bumbu sangrai kemudian haluskan:

4 bawang putih

6 bawang merah

4 cm jahe

4 cm kencur

6 cabe merah besar

8 cabe rawit

3 butir kemiri