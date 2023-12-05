Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Pecak Ikan Nila, Pedasnya Bikin Nagih

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |05:05 WIB
Resep Makan Siang Pecak Ikan Nila, Pedasnya Bikin Nagih
Pecak ikan nila. (Foto: Instagram)
A
A
A

PECAK ikan nila begitu populer sebagai makanan khas Betawi. Disajikan dengan sedikit kuah, cabai, dan perasan jeruk nipis membuat makanan satu ini lebih lezat.

Menu satu ini juga sangat mudah diolah, sehingga cocok untuk disajikan pada keluarga saat makan siang atau cocok juga untuk bekal.

Mengutip akun Instagram @kreasi.tanoto, Rabu (6/12/2023), berikut resep ikan nila.

Bahan:

2 ekor ikan nila, marinasi dengan jeruk nipis dan garam, cuci kemudian kukus

2 buah Tomat

1 sdt Terasi

1/2 buah jeruk nipis

Secukupnya garam, gula, kaldu jamur.

400 ml air

Bumbu sangrai kemudian haluskan:

4 bawang putih

6 bawang merah

4 cm jahe

4 cm kencur

6 cabe merah besar

8 cabe rawit

3 butir kemiri

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189120/kue-ZBkJ_large.jpg
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement