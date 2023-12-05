MENYANTAP makan malam memang tidak melulu soal nasi dan lauk. Anda juga bisa menyajikannya dengan makanan ringat dan menyehatkan.
Apalagi saat ini sudah masuk musim hujan. Salah satu menu yang bisa Anda sajikan adalah tahwa kuah jahe.
Mengutip akun Instagram @kumpulan_resep_dapur, Selasa (5/12/2023), berikut resep yang bisa dibuat
Bahan tahwa:
1 liter susu kedelai siap pakai
1 sdt agar-agar plain
1 sdm gula pasir
1/4 sdt garam
Bahan kuah:
100 gr gula merah
50 gr jahe, kupas, iris2
2 batang sereh, iris2
1 lembar daun pandan
500 ml air