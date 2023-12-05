Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Malam Tahwa Kuah Jahe, Hangatkan Tubuh

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |15:05 WIB
Resep Makan Malam Tahwa Kuah Jahe, Hangatkan Tubuh
MENYANTAP makan malam memang tidak melulu soal nasi dan lauk. Anda juga bisa menyajikannya dengan makanan ringat dan menyehatkan.

Apalagi saat ini sudah masuk musim hujan. Salah satu menu yang bisa Anda sajikan adalah tahwa kuah jahe.

Mengutip akun Instagram @kumpulan_resep_dapur, Selasa (5/12/2023), berikut resep yang bisa dibuat

Bahan tahwa:

1 liter susu kedelai siap pakai

1 sdt agar-agar plain

1 sdm gula pasir

1/4 sdt garam

Bahan kuah:

100 gr gula merah

50 gr jahe, kupas, iris2

2 batang sereh, iris2

1 lembar daun pandan

500 ml air

