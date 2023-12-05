Sambut Natal dengan Christmas Tree Lighting Ceremony di Holiday Inn and Suites Jakarta Gajah Mada

JAKARTA-Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun baru, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada menggelar Christmas Tree lighting ceremony di are lobby hotel bertema warna warni tanda sambut akhir tahun dengan penuh suka cita.

Acara tersebut diresmikan oleh General Manager, Murti Kartikasari dengan menekan tombol untuk menyalakan dekorasi pohon natal.

BACA JUGA:

Acara dimeriahkan oleh penampilan lagu-lagu bernuansa Natal dari paduan suara anak-anak dari Yayasan Karena Doa yang diiringi dengan alat musik tradisional Angklung. Tak hanya menghadirkan Christmas Tree lighting ceremony, hotel berbintang ini juga menawarkan berbagai program promosi untuk memeriahkan Natal dan Tahun Baru. Mulai dari paket all you can eat di restoran, Paket hampers eksklusif untuk keluarga atau saudara hingga staycation di kamar yang nyaman.

Bagi tamu yang ingin menikmati malam Natal bersama keluarga, Holiday Inn & Suites Jakarta menghadirkan paket Magical Christmas mulai dari harga Rp 275.000++/pax tersedia pilihan untuk makan malam atau brunch di 24-25 Desember 2023. Sedangkan untuk paket bingkisan atau hampers harga mulai dari Rp388.000nett dengan minimal pemesanan 3 hari sebelumnya.

Selain Natal, paket akomodasi Tahun Baru juga telah disiapkan oleh pihak hotel dengan harga menarik mulai dari Rp2.799.000nett/malam sudah termasuk dengan menginap di kamar tipe standard seluas 40sqm, sarapan untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak usia dibawah 12 tahun serta paket makan malam untuk 2 orang di malam Tahun Baru.

Untuk pemesanan paket tersebut dapat menghubungi telepon +62 21 2977 6800 atau WhatsApp ke +62 817 6796 800. Informasi lebih lanjut terkait hotel dapat mengunjungi Instagram @holidayinnsuites.jakarta atau email ke [email protected]

(Fitria Dwi Astuti )