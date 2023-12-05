Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sambut Natal dengan Christmas Tree Lighting Ceremony di Holiday Inn and Suites Jakarta Gajah Mada

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |13:50 WIB
Sambut Natal dengan Christmas Tree Lighting Ceremony di Holiday Inn and Suites Jakarta Gajah Mada
Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada gelar Christmas Tree Lighting Ceremony (Foto: Dok Holiday Inn and Suites Jakarta)
A
A
A

JAKARTA-Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun baru, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada menggelar Christmas Tree lighting ceremony di are lobby hotel bertema warna warni tanda sambut akhir tahun dengan penuh suka cita.

Acara tersebut diresmikan oleh General Manager, Murti Kartikasari dengan menekan tombol untuk menyalakan dekorasi pohon natal.

 BACA JUGA:

Acara dimeriahkan oleh penampilan lagu-lagu bernuansa Natal dari paduan suara anak-anak dari Yayasan Karena Doa yang diiringi dengan alat musik tradisional Angklung. Tak hanya menghadirkan Christmas Tree lighting ceremony, hotel berbintang ini juga menawarkan berbagai program promosi untuk memeriahkan Natal dan Tahun Baru. Mulai dari paket all you can eat di restoran, Paket hampers eksklusif untuk keluarga atau saudara hingga staycation di kamar yang nyaman.

 

Bagi tamu yang ingin menikmati malam Natal bersama keluarga, Holiday Inn & Suites Jakarta menghadirkan paket Magical Christmas mulai dari harga Rp 275.000++/pax tersedia pilihan untuk makan malam atau brunch di 24-25 Desember 2023. Sedangkan untuk paket bingkisan atau hampers harga mulai dari Rp388.000nett dengan minimal pemesanan 3 hari sebelumnya.

Selain Natal, paket akomodasi Tahun Baru juga telah disiapkan oleh pihak hotel dengan harga menarik mulai dari Rp2.799.000nett/malam sudah termasuk dengan menginap di kamar tipe standard seluas 40sqm, sarapan untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak usia dibawah 12 tahun serta paket makan malam untuk 2 orang di malam Tahun Baru.

Untuk pemesanan paket tersebut dapat menghubungi telepon +62 21 2977 6800 atau WhatsApp ke +62 817 6796 800. Informasi lebih lanjut terkait hotel dapat mengunjungi Instagram @holidayinnsuites.jakarta atau email ke [email protected]

(Fitria Dwi Astuti )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190478//new_year_2026-nSfO_large.jpg
Countdown Party Nuansa 80-an di ibis Jakarta Raden Saleh, Ada Voucher Menginap di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/391/3190442//bernadya-yxZU_large.JPG
Panggung Soundrenaline Sana Sini di Jakarta Hadirkan Festival Musik dan Seni di Berbagai Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/16/3190439//huawei_hadirkan_service_giving_season_2025-2vBl_large.jpg
Apresiasi Kebersamaan dengan Pelanggan, HUAWEI Hadirkan Service Giving Season 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/205/3190275//grup_musik_no_na_saat_tampil_di_spotify_wrapped_2025-JdAM_large.jpg
Spotify Wrapped 2025 Ungkap Artis hingga Podcast Favorit Pendengar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190262//shopee_live_superstar_11_12_des_2025-VLTh_large.jpg
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement