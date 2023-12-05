Unik! Ada Gelaran Fashion Show di Minimarket Ini

JEPANG dan aktivitas sosial masyarakatnya memang identik dengan segala sesuatu yang berbau unik. Bukan hanya makanan, minuman, vending machine, atau konsep restoran. Baru-baru ini, dilangsungkan gelaran fashion show di minimarket.

Minimarket yang dimaksud adalah setting panggung runway yang dibuat semirip mungkin dengan suasana dan desain minimarket asli Jepang, dalam hal ini Family Mart. Tak tanggung-tanggung, barang-barang yang ditempatkan di runway pun dibuat semirip mungkin dengan produk yang biasa dipajang di minimarket.

Mengutip laporan The Asahi Shimbun, Selasa (5/12/2023), gelaran fashion show unik ini bertajuk 'Convenience Wear' yang diselenggarakan pada 30 November 2023 di distrik Harajuku Tokyo, Jepang.

(Foto: The Asahi Shimbun-Hypebeast)

"Perusahaan dalam beberapa tahun terakhir telah merambah ke penjualan pakaian dan ini mendukung promosi produk yang dijual," ungkap laporan media Jepang.

Dalam fesyen show ala minimarket tersebut, diketahui terlibat sebanyak 100 model mempresentasikan pakaian casual, seperti jaket denim, mantel, dan barang-barang lainnya dari merek tersebut.