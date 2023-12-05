6 Potret Gaya Selebriti Hollywood Sukses Curi Perhatian di Academy Museum Gala 2023

USAI sebelumnya sempat diundur, akhirnya Academy Museum Gala 2023 telah diselenggarakan pada akhir pekan lalu, tepatnya pada Minggu (3/12/2023) di Los Angeles, California.

Acara yang bertujuan untuk menggalang dana untuk museum dan program publik ini, tentu saja dihadiri oleh para bintang Hollywood ternama. Yuk intip beberapa penampilan artis Hollywood yang berhasil curi perhatian di Academy Museum Gala 2023, dilansir dari Vogue, Selasa (5/12/2023)

1. Lupita Nyong'o: Aktris sekaligus sutradara berkebangsaan Kenya-Meksiko, Lupita Nyong'o tampil dalam balutan Chanel Couture berwarna putih dengan detail bunga dilengkapi dengan aksesoris kepala seperti rangkaian bunga edelweis yang juga bernuansa putih.

2. Dua Lipa: Dua Lipa juga berhasil tampil menawan dan berkelas dalam balutan gaun renda tipis dari Chanel.

(Foto: Instagram @dualipa)

Pelantun hits Levitating ini mempermanis tampilannya dengan menampilkan rambut merah terurai dengan sentuhan kalung silver yang menghiasi lehernya.