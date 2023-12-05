Shella Saukia Umroh Pakai Tas Hermes dan Jam Tangan Nyaris Rp3 Miliar!

SHELLA Saukia belakangan menjadi perbincangan hangat warganet karena kedapatan naik koper listrik saat umroh. Meski begitu, pengusaha asal Aceh itu nampak seolah tidak perduli.

Dia bahkan tetap asyik membagikan foto-foto saat beribadah umroh di Tanah Suci. Ada salah satu foto Shella Saukia tengah berada di Masjidil Haram, dekat dengan Ka'bah.

Di momen itu, sang pengusahan kosmetik tersebut tampak cetar tak seperti jamaah lain yang mengenakan pakaian sederhana.

Shella malah mengenakan dress yang terkesan kurang cocok dipakai untuk ibadah Umroh. Sebab, dress tersebut punya siluet seperti dress pesta malam lengkap dengan plisket di rok dan balloon sleeve.

Tak hanya busana yang terlihat mencolok, Shella terang-terangan memamerkan tas Hermes nude di dekat Ka'bah. Mau tau berapa harga tasnya?