Pasangan Favorite Rizky Febian-Mahalini Akan Tampil di TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale, Ada Lyodra dan JKT48 Juga!

JAKARTA - Siap-siap untuk penggemar pasangan penyanyi favorite Rizky Febian-Mahalini. Pasangan romantis ini bakal hadir memeriahkan acara TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale yang diselenggarakan pada Selasa, 12 Desember 2023 mulai pukul 16.00 WIB. Selain sejoli Rizky-Mahalini, ada juga Lyodra dan JKT48 serta para musisi kenamaan lainnya.

Kamu bisa menyaksikan kemeriahan performa para penyanyi papan atas tersebut secara live melalui Shopee Live, dan berbagai kanal TV favoritmu seperti RCTI, MNC TV, GTV, SCTV, Indosiar, RTV, dan Mentari TV.

Selama TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale berlangsung, kamu bisa menyaksikan keseruan penampilan Mahalini, Rizky Febian, Lyodra, dan JKT48 sambil menikmati beragam promo fantastis seperti Gratis Ongkir Rp0 Sepuasnya, Gebyar Promo Mobil 12RB, dan Bonus Akhir Tahun 12M. Kamu juga bisa mengikuti rangkaian keseruan lainnya seperti 5x Goyang Shopee dan 8x Flash Sale Shopee Live 12RB.

Dengan ikutan 5x Goyang Shopee, kamu berkesempatan untuk memenangkan Xiaomi 13T, Xiaomi 12 Pro, Emas 10gr, Motor Yamaha Mio M-3, Motor Yamaha X-Ride, hingga Motor Yamaha Fazzio Lux. Tak hanya itu, ada juga 8x Flash Sale Shopee Live 12RB. Kamu yang tercepat bisa membeli barang impian seperti Xiaomi 13T, Xiaomi 12 Pro, Emas 15gr, Motor Yamaha Mio M-3, Motor Yamaha X-Ride, Mobil Toyota All New Agya, Mobil Toyota Avanza, atau Mobil Honda WR-V dengan harga super miring yaitu Rp12 ribu saja. Menarik banget, ya!

Artis yang tampil di acara TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale pada Selasa, 12 Desember 2023 mulai pukul 16.00 WIB bukanlah kaleng-kaleng, di antaranya Mahalini, Rizky Febian, Lyodra, dan grup idol JKT48. Masing-masing sukses mencetak segudang prestasi di industri musik Tanah Air, kamu pasti penasaran dengan profil mereka kan?

Diketahui, Mahalini sang pelantun lagu 'Sisa Rasa', merupakan tunangan dari sesama musisi, Rizky Febian. Mereka mulai menjalin hubungan sejak 7 Februari 2022 silam. Perjalanan cinta Mahalini-Rizky Febian yang penuh dengan romantisme kerap menjadi sorotan publik. Tak heran jika keduanya disebut sebagai couple goals! Pasangan itu pun melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, Rizky resmi melamar Mahalini tepat pada 7 Mei 2023 lalu di The Langham Jakarta.

Mahalini dan Rizky Febian tak hanya kompak soal urusan percintaan, tapi juga kerap tampil bersama di panggung hiburan tanah air. Jika menilik latar belakangnya, Mahalini merupakan jebolan Indonesian Idol Season 10 pada tahun 2019. Namanya berhasil masuk dalam peringkat Top 5. Memiliki paras yang manis dan suara merdu, tak heran jika Mahalini memiliki begitu banyak penggemar. Akun Instagramnya bahkan telah diikuti lebih dari 4,7 juta penggemar.