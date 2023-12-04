Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Rachel Yahya, Anak Helmi Yahya yang Punya Calon Suami Mualaf dari Korea

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |22:10 WIB
Profil Rachel Yahya, Anak Helmi Yahya yang Punya Calon Suami Mualaf dari Korea
Potret Rachel Yahya, anak Helmi Yahya yang punya calon suami mualaf dari Korea (Foto: Instagram/@rachelyahya)
A
A
A

TERNYATA inilah profil Rachel Yahya, anak Helmi Yahya yang punya calon suami seorang mualaf dari Korea Selatan dan menjadi sorotan publik Tanah Air.

 BACA JUGA:

Kabar gembira datang dari presenter, politikus, aktor, dan produser, Helmi Yahya. Pria yang sangat terkenal dengan acara kuisnya ini hendak menikahkan putri ketiganya, Rachel Yahya dengan seorang pria yang berasal dari Negeri Ginseng, Korea Selatan.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/12/2023), belum lama ini calon menantu Helmi Yahya yang diketahui bernama Park Yong Gwang ini baru saja memutuskan untuk masuk Islam alias mualaf. Dirinya mengucap dua kalimat syahadat di Masjid Al Alhar, Jakarta Selatan dengan Helmi Yahya langsung yang menjadi saksinya.

Dengan begitu, Rachel Yahya dan calon suaminya telah memiliki keimanan yang sama. Keduanya pun diketahui telah mengunggah foto pre wedding mereka dan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah! Habis shalat Jumat kemaren, pemuda Korea yg ingin mempersunting puteriku @rachellyahya sebagai pasangan hidupnya dengan keinginannya sudah jadi muslim di Mesjid Al Alhar, Jakarta Selatan Semoga semua dilancarkan, Ya Allah! Mohon doanya!” tulis Helmi Yahya di unggahan instagramnya.

Berbeda dengan sang ayah yang sangat sering muncul di layar kaca, nama Rachel Yahya memang sangat jarang tersorot media. Dirinya memiliki nama asli Saskia Rachelly Yahya dan lahir pada 1 Desember 1997.

Putri ketiga Helmi Yahya ini diketahui menempuh kuliah jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) di Universitas Pelita Harapan dan lulus pada tahun 2020. Setelah lulus, Rachel kemudian memutuskan untuk menjadi seorang freelancer menjalankan bisnis pribadi, serta menggarap berbagai proyek besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/330/3190026//ilustrasi-bUFl_large.jpg
Apakah Dosa Zina akan Hilang Usai Menikah? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715//viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728//viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678//viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677//viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189673//pemerintah-DsT2_large.jpg
Menag Nasaruddin: KUA Cermin Kehadiran Negara dalam Pembentukan Keluarga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement