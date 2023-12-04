Profil Rachel Yahya, Anak Helmi Yahya yang Punya Calon Suami Mualaf dari Korea

TERNYATA inilah profil Rachel Yahya, anak Helmi Yahya yang punya calon suami seorang mualaf dari Korea Selatan dan menjadi sorotan publik Tanah Air.

Kabar gembira datang dari presenter, politikus, aktor, dan produser, Helmi Yahya. Pria yang sangat terkenal dengan acara kuisnya ini hendak menikahkan putri ketiganya, Rachel Yahya dengan seorang pria yang berasal dari Negeri Ginseng, Korea Selatan.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/12/2023), belum lama ini calon menantu Helmi Yahya yang diketahui bernama Park Yong Gwang ini baru saja memutuskan untuk masuk Islam alias mualaf. Dirinya mengucap dua kalimat syahadat di Masjid Al Alhar, Jakarta Selatan dengan Helmi Yahya langsung yang menjadi saksinya.

Dengan begitu, Rachel Yahya dan calon suaminya telah memiliki keimanan yang sama. Keduanya pun diketahui telah mengunggah foto pre wedding mereka dan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah! Habis shalat Jumat kemaren, pemuda Korea yg ingin mempersunting puteriku @rachellyahya sebagai pasangan hidupnya dengan keinginannya sudah jadi muslim di Mesjid Al Alhar, Jakarta Selatan Semoga semua dilancarkan, Ya Allah! Mohon doanya!” tulis Helmi Yahya di unggahan instagramnya.

Berbeda dengan sang ayah yang sangat sering muncul di layar kaca, nama Rachel Yahya memang sangat jarang tersorot media. Dirinya memiliki nama asli Saskia Rachelly Yahya dan lahir pada 1 Desember 1997.

Putri ketiga Helmi Yahya ini diketahui menempuh kuliah jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) di Universitas Pelita Harapan dan lulus pada tahun 2020. Setelah lulus, Rachel kemudian memutuskan untuk menjadi seorang freelancer menjalankan bisnis pribadi, serta menggarap berbagai proyek besar.