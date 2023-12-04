Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siti Atikoh Ganjar: UMKM Indonesia Siap Go Internasional

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |21:31 WIB
Siti Atikoh Ganjar: UMKM Indonesia Siap Go Internasional
Siti Atikoh. (Foto: Devi)
A
A
A

Siti Atikoh Ganjar mengunjungi UMKM di Bandung kala memulai kampanye pertamanya di Jawa Barat, Senin (4/12/2023). Menurutnya, produk UMKM di Indonesia ini sudah semakin berkualitas. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, produk UMKM Indonesia bisa go internasional.

“Saya mengamati produk yang ada di Bandung Barat ini potensinya luar biasa. Yang pertama itu olahan-olahan makanan. Dari sisi kemasannya itu sudah ada informasi secara terperinci. Produknya dibikin kapan, susunan kontennya apa saja di dalamnya, bahan bakunya,” ucap Siti Atikoh Ganjar.

 Siti Atikoh

Tidak hanya itu saja, ibunda Ganjar Alam ini juga memuji produk stevia yang sudah mulai dijajakan UMKM di Bandung.

“Di sini saya juga lihat ada yang inovatif, salah satunya pengganti gula, stevia. Stevia itu 1:500. Jadi 1 sendok stevia sama dengan 500 gram kalori gula pasir,” tutur Siti Atikoh Ganjar.

Halaman:
1 2 3
      
