Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ganjar-Mahfud Tidak Akan Hilangkan Program Kerakyatan Jokowi, Siti Atikoh: Akan Dipercepat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |21:03 WIB
Ganjar-Mahfud Tidak Akan Hilangkan Program Kerakyatan Jokowi, Siti Atikoh: Akan Dipercepat
Siti Atikoh. (Foto: Devi)
A
A
A

Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud tidak akan hilangkan program kerakyatan Jokowi. Baik itu tentang sembako murah maupun beasiswa. Hal ini dipertegas oleh istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh.

“Kalau Paslon Ganjar-Mahfud jadi, sembako murah ditiadakan. Tidak. Pasti akan dilanjutkan dan justru ditingkatkan,” kata Siti Atikoh tegas di hadapan para caleg pengusung di Cianjur, Senin (4/12/2023).

 Siti Atikoh

Lebih lanjut, Siti Atikoh membuat klarifikasi terkait hoaks beasiswa yang katanya akan dihapus kalau Ganjar-Mahfud jadi presiden. Ibunda Alam Ganjar ini justru menegaskan akan memperbanyak beasiswa jika Ganjar -Mahfud jadi presiden.

 BACA JUGA:

“Beasiswa bagi anak justru akan bertambah. Termasuk keberpihakan pada pesantren dan guru ngaji, guru agama apapun. Itu semua sudah diterapkan di Jateng,” kata Atikoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/612/3083732//5_potret_siti_atikoh_ikut_new_york_city_marathon_dapat_dukungan_dari_keluarga-r4Y5_large.jpg
5 Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon, Dapat Dukungan dari Keluarga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement