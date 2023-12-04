Ganjar-Mahfud Tidak Akan Hilangkan Program Kerakyatan Jokowi, Siti Atikoh: Akan Dipercepat

Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud tidak akan hilangkan program kerakyatan Jokowi. Baik itu tentang sembako murah maupun beasiswa. Hal ini dipertegas oleh istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh.

“Kalau Paslon Ganjar-Mahfud jadi, sembako murah ditiadakan. Tidak. Pasti akan dilanjutkan dan justru ditingkatkan,” kata Siti Atikoh tegas di hadapan para caleg pengusung di Cianjur, Senin (4/12/2023).

Lebih lanjut, Siti Atikoh membuat klarifikasi terkait hoaks beasiswa yang katanya akan dihapus kalau Ganjar-Mahfud jadi presiden. Ibunda Alam Ganjar ini justru menegaskan akan memperbanyak beasiswa jika Ganjar -Mahfud jadi presiden.

BACA JUGA:

“Beasiswa bagi anak justru akan bertambah. Termasuk keberpihakan pada pesantren dan guru ngaji, guru agama apapun. Itu semua sudah diterapkan di Jateng,” kata Atikoh.