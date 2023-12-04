Tips Memilih Jas Hujan dari Warna hingga Bahan

MEMASUKI musim hujan, salah satu peralatan yang harus dimiliki adalah jas hujan. Perangkat ini sangat berfungsi untuk melindungi tubuh dari terpaan hujan dan angin.

Jas hujan pun tidak hanya soal model, tapi juga keamanan dan keselamatan apalagi jika Anda berkendara. Jika itu tak terpenuhi, maka ada bahaya yang mengintai di setiap jalan yang dilalui.

Founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu menegaskan jas hujan model ponco sangat tidak direkomendasi. Ia menjelaskan bahwa itu akan membuat pengendara motor sulit bergerak dan berpotensi tersangkut di gir motor atau kendaraan lainnnya.

“Jas hujan itu harus two piece bukan model ponco. Jadi ada baju dan celana, itu yang direkomendasikan. Ukurannya juga harus pas, tidak kelonggaran dan tidak terlalu sempit, kalau bisa dilengkapi dengan rain coat sepatu,” kata Jusri kepada MNC Portal.

Rain coat sepatu juga diperlukan agar pengendara motor tidak lagi membuka sepatu mereka untuk menggantinya dengan sandal jepit ketika hujan. Pasalnya, itu meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan dan dapat berakibat fatal.

Jusri juga menjelaskan ketika hujan turun, visibilitas terganggu yang menyebabkan risiko tabrak belakang semakin besar. Untuk itu, pastikan memilih jas hujan dengan warna terang atau mencolok agar bisa terlihat oleh pengendara di belakangnya.

“Pastikan memilih jas hujan berwarna oranye atau stabilo, pastikan ada skotlet atau reflektor cayaha. Ini akan sangat mudah terlihat pengendara di belakang karena saat hujan visibilitas sangat kurang,” jelas Jusri.