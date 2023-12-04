Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siti Atikoh Buka Suara saat Ganjar Pranowo Diserang Hoaks Tidak Lanjutkan Program Kerakyatan Jokowi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:25 WIB
Siti Atikoh Buka Suara saat Ganjar Pranowo Diserang Hoaks Tidak Lanjutkan Program Kerakyatan Jokowi
Siti Atikoh. (Foto: Devi)
Pesta politik semakin dekat. Berita bohong atau hoaks mulai bertebaran. Salah satunya kabar tentang pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar-Mahfud yang disebut tidak akan lanjutkan program kerakyatan Jokowi.

Sebuah kebohongan tentu tidak boleh didiamkan dan berkembang. Untuk itu, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh langsung buka suara untuk membela suami tercinta. Hal ini dilakukan kala dirinya mulai melakukan kampanye pertama kali di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

 Siti Atikoh

“Banyak isu dan semacam fitnah beredar. Pertama kalau Paslon Ganjar-Mahfud jadi, sembako murah ditiadakan. Tidak. Pasti akan dilanjutkan dan justru diimprove,” kata Siti Atikoh saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus partai politik pengusung Ganjar-Mahfud di Cianjur, Jawa Barat, Senin (4/12/2023).

