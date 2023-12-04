Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Aaliyah Massaid Pamer Medali, Berhasil Finish Singapore Marathon 2023

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:10 WIB
Potret Aaliyah Massaid Pamer Medali, Berhasil Finish Singapore Marathon 2023
Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram)
A
A
A

AALIYAH Massaid baru-baru ini mencoba pengalaman baru dengan mengikuti event lari Singapore Marathon 2023. Ia diajak oleh pengusaha skincare Shandy Purnamasari dan Gilang Widya Pramana untuk mengikuti event ini.

Tak sendiri, ada banyak artis Indonesia lainnya yang juga ramaikan Singapore Marathon 2023, seperti Nagita Slavina, Syahnaz Sadiqah, Tarra Budiman, Wanda Hara, Fuji Utami, Aaliyah Massaid, dan masih banyak lagi.

Meski ini pertama kalinya, namun Aaliyah berhasil mengikuti lari kategori 10K dan sampai finish. Dia pun membagikan momen lari itu di media sosial pribadinya. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @aaliyah.massaid.

Pamer medali

Aaliyah Massaid

Potret cantik Aaliyah Massaid usai ikut event lari di Singapura. Dia pose memamerkan medali yang didapatkannya setelah lari sejauh 10K. Dalam foto itu dia nampak bangga memegang medali sambil menutup matanya dan tersenyum.

"Nona sporty," kata @sobat***

"Keren, proud of you," ucap @ink***

Tampil sporty

Aaliyah Massaid

Masih dengan gayanya pamer medali, di foto ini Aaliyah tampil sporty memakai kaus putih dipadukan dengan jaket putih yang dililitkan di pinggangnya, legging hitam, dan sneakers putih. Sementara itu tampilan rambutnya terlihat dikuncir satu. Aaliyah pose bersandar sambil menunjukkan langit biru dan gedung pencakar langit di belakangnya.

Kulit bening jadi sorotan

Aaliyah Massaid

Di foto Aaliyah ini, netizen justru salfok dengan kulit Aaliyah yang bening dan glowing. Meski wajahnya banjir keringat, namun tak membuat kecantikannya luntur.

"Cocok jadi BA skincare, bening banget," kata @feby***

"Ini anak di foto sama kenyataan beneran nggak beda. Pernah ketemu dua kali di PIM, bening banget dan ramah pula," sambung @stef***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009619/potret-aaliyah-massaid-menangis-haru-dilamar-thariq-halilintar-XFiHMT2rKq.jpg
Potret Aaliyah Massaid Menangis Haru Dilamar Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009180/5-momen-aaliyah-massaid-saat-dilamar-thariq-halilintar-bahagia-banget-0VUvlNKOPv.jpg
5 Momen Aaliyah Massaid saat Dilamar Thariq Halilintar, Bahagia Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008404/gaya-aaliyah-massaid-di-acara-silet-awards-2024-anggun-dengan-dress-one-shoulder-et0Uup1oHe.jpg
Gaya Aaliyah Massaid di Acara Silet Awards 2024, Anggun dengan Dress One Shoulder
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/612/2994670/potret-aaliyah-massaid-selfie-spesial-lebaran-netizen-bening-banget-masya-allah-Md4inLK8Zf.jpg
Potret Aaliyah Massaid Selfie Spesial Lebaran, Netizen: Bening Banget Masya Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2991049/potret-aaliyah-massaid-nyeker-di-mall-ditemani-thariq-halilintar-26FUEvz8cP.jpg
Potret Aaliyah Massaid Nyeker di Mall Ditemani Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/194/2947370/5-inspirasi-ootd-tahun-baru-ala-aaliyah-massaid-bisa-tampil-kece-maksimal-pDquxx97pg.jpg
5 Inspirasi OOTD Tahun Baru ala Aaliyah Massaid, Bisa Tampil Kece Maksimal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement