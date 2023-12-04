Potret Aaliyah Massaid Pamer Medali, Berhasil Finish Singapore Marathon 2023

AALIYAH Massaid baru-baru ini mencoba pengalaman baru dengan mengikuti event lari Singapore Marathon 2023. Ia diajak oleh pengusaha skincare Shandy Purnamasari dan Gilang Widya Pramana untuk mengikuti event ini.

Tak sendiri, ada banyak artis Indonesia lainnya yang juga ramaikan Singapore Marathon 2023, seperti Nagita Slavina, Syahnaz Sadiqah, Tarra Budiman, Wanda Hara, Fuji Utami, Aaliyah Massaid, dan masih banyak lagi.

Meski ini pertama kalinya, namun Aaliyah berhasil mengikuti lari kategori 10K dan sampai finish. Dia pun membagikan momen lari itu di media sosial pribadinya. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @aaliyah.massaid.

Pamer medali

Potret cantik Aaliyah Massaid usai ikut event lari di Singapura. Dia pose memamerkan medali yang didapatkannya setelah lari sejauh 10K. Dalam foto itu dia nampak bangga memegang medali sambil menutup matanya dan tersenyum.

"Nona sporty," kata @sobat***

"Keren, proud of you," ucap @ink***

Tampil sporty

Masih dengan gayanya pamer medali, di foto ini Aaliyah tampil sporty memakai kaus putih dipadukan dengan jaket putih yang dililitkan di pinggangnya, legging hitam, dan sneakers putih. Sementara itu tampilan rambutnya terlihat dikuncir satu. Aaliyah pose bersandar sambil menunjukkan langit biru dan gedung pencakar langit di belakangnya.

Kulit bening jadi sorotan

Di foto Aaliyah ini, netizen justru salfok dengan kulit Aaliyah yang bening dan glowing. Meski wajahnya banjir keringat, namun tak membuat kecantikannya luntur.

"Cocok jadi BA skincare, bening banget," kata @feby***

"Ini anak di foto sama kenyataan beneran nggak beda. Pernah ketemu dua kali di PIM, bening banget dan ramah pula," sambung @stef***.