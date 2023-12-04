Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ivan Gunawan yang Bikin Gemas saat Ikut Fashion Show Baju Daerah, Bintang sejak Dini!

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |21:48 WIB
Potret Ivan Gunawan yang Bikin Gemas saat Ikut Fashion Show Baju Daerah, Bintang sejak Dini!
Ivan Gunawan bikin gemas saat ikut fashion show baju daerah. (Foto: Instagram @ivan_gunawan)
IVAN Gunawan dikenal sebagai desainer Tanah Air yang memiliki talenta luar biasa. Ternyata hal itu sudah terlihat sejak usianya masih remaja.

Pria akrab disapa Igun ternyata pernah melenggang di acara fashion show luar negeri. Momen itu dibagikannya melalui akun Instagram pribadinya, @ivan_gunawan.

Igun itu membagikan foto saat dirinya mengenakan busana adat betawi yang kerap digunakan saat pernikahan yang mengusung adat betawi.

Igun 

Busana tersebut memiliki model seperti jubah dengan dilengkapi peci seperti yang digunakan Igun dalam foto tersebut. Igun tampak bersama seorang wanita yang juga mengenakan busana adat betawi. Mereka tampak seperti sepasang mempelai.

Igun tampak gagah dengan jubah dan peci yang dikenakannya. Ekspresi fierce yang ditampilkannya menjadikan dirinya tampak begitu garang.

Halaman:
1 2
      
