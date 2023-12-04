Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Luruskan Hoax: Ganjar-Mahfud Tidak akan Hentikan Sembako Murah dan Beasiswa, Justru Makin Ditingkatkan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:35 WIB
Luruskan Hoax: Ganjar-Mahfud Tidak akan Hentikan Sembako Murah dan Beasiswa, Justru Makin Ditingkatkan
Siti Atikoh Ganjar. (Foto: Devi)
Istri capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menyatakan program pro rakyat Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini seperti sembako murah, beasiswa pendidikan, hingga bantuan pesantren. Semua itu akan dilanjutkan. Siti Atikoh justru makin ditingkatkan, jika Ganjar-Mahfud terpilih di Pilpres 2024.

Hal itu ia ungkapkan saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus partai politik pengusung Ganjar-Mahfud di Cianjur, Jawa Barat, Senin (4/12/2023). Hadir perwakilan pengurus utama PDIP-PPP-Perindo-Hanura di Cianjur, bersama para calon anggota legislatif di wilayah itu.

 Siti Atikoh

Atikoh menyampaikan pernyataan tersebut karena ia mendengar ada informasi kurang pas dan cenderung fitnah yang beredar bahwa bila Ganjar-Mahfud terpilih, maka program seperti sembako murah dan beasiswa pendidikan akan dihentikan.

