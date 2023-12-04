Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Diskusi dengan Emak-emak Pengajian, Siti Atikoh Ganjar: Sudah Bilang I Love You ke Suami Belum?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:29 WIB
Diskusi dengan Emak-emak Pengajian, Siti Atikoh Ganjar: Sudah Bilang I Love You ke Suami Belum?
Siti Atikoh Ganjar. (Foto: Devi)
A
A
A

KELUARGA calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh selalu terlihat harmonis dan manis di hadapan masyarakat. Sebagai calon ibu negara, Siti Atikoh pun ingin seluruh keluarga di Indonesia memiliki keharmonisan seperti dirinya dan Ganjar Pranowo. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Siti Atikoh memberikan bocoran kunci harmonisnya yakni dengan mengucapkan ‘I love you’ pada suami.

Siti Atikoh menjelaskan, peran istri bisa menciptakan surga dalam rumah tangga. Salah satu caranya yakni dengan menunjukkan kasih sayang, bahkan lewat upaya kecil sekalipun seperti ‘I love you’.

 Siti Atikoh

"Kenapa saya ini ingin mendiskusikan masalah pernikahan? Karena kita perempuan itu bisa menciptakan surga di rumah tangga. Surga di dunia itu ya di rumah, kalau kita bisa saling asah asuh asih, saling mencintai menerima perbedaan," kata Atikoh di hadapan para ibu-ibu atau emak-emak pengajian saat melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Gelar, Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (4/12/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
