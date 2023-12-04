6 Rekomendasi Minuman Kekinian, Bikin Aktivitas Makin Semangat

INILAH rekomendasi minuman kekinian yang cocok dinikmati saat nongkrong bareng teman-teman. Selain rasanya enak, minuman kekinian disukai karena harganya yang relatif murah.

Minuman kekinian merupakan istilah yang digunakan untuk minuman inovatif dan populer. Tentunya, dengan berbagai macam kreasi dan ciri khas unik sekaligus menarik.

Buat kamu yang penasaran dengan berbagai macam minuman yang lagi viral, berikut rekomendasinya:

Rekomendasi Minuman Kekinian

1. Hop Hop

Hop Hop adalah minuman unik yang memiliki lebih dari 20 rasa buah-buahan serta coklat yang berbeda. Dikemas dalam 400 ml gelas plastik yang diisi dengan ice blended yang segar serta berbagai rasa ditambah menggunakan Pearl Bubble yang berbahan dasar tapioka alami. Chocolate, strawberry, bubble gum and taro adalah menu pilihan yang bisa dipilih para penggemar Hop Hop.

2. Milkshake

Milkshake atau dalam bahasa Indonesia lebih banyak orang kenal sebagai susu kocok merupakan salah satu minuman yang terkenal di anak muda.

Minuman yang memiliki bahan dasar susu ini kini sudah banyak variasinya yang memiliki berbagai varian rasa dan topping. Kamu bisa menikmati berbagai varian mulai dari milkshake rasa oreo, stroberi, matcha, hingga cappuccino.

Milkshake biasanya sudah lengkap dengan topping kekinian seperti boba, pudding, oreo, atau regal. Untuk menikmati milkshake, kamu dapat menyiapkan uang mulai dari sepuluh ribu rupiah hingga lima belas ribu rupiah saja. Harga yang sangat ramah di kantong untuk minuman kekinian dengan cita rasa manis dari susu dan varian rasa yang beragam.

3. Thai Tea

Siapa sih yang tidak tahu minuman manis dan menyegarkan asal Thailand ini? Yap, apalagi kalau bukan thai tea?

Thai tea merupakan salah satu minuman kreasi yang berasal dari Negara Gajah Putih. Memiliki bahan dasar teh, susu dan krimer, thai tea memiliki cita rasa yang manis. Jadi, tidak heran jika minuman yang satu ini sangat banyak penggemarnya, terutama di kalangan anak muda.

Selain memiliki rasa yang original, yakni dari susu dan krimer, thai tea juga dapat kamu kreasikan ke berbagai rasa sesuai dengan seleramu. Bahkan, kini sudah banyak yang menjual kreasi thai tea seperti, thai tea dengan rasa oreo, red velvet, matcha, dan lain-lain.

Untuk membeli thai tea, kamu hanya perlu menyiapkan uang sekitar tujuh ribu rupiah hingga lima belas ribu rupiah. Harganya juga akan sangat bergantung pada varian rasa dan topping yang kamu inginkan.

4. Kopi Dalgona

Jika tadi thai tea berasal dari negara Thailand, maka kopi dalgona merupakan tren kopi yang berasal dari Negeri Ginseng, Korea!

Maraknya kopi dalgona tentu tidak lepas dari adanya Korean-wave yang kini berkembang di Indonesia. Bahkan, tidak hanya kopi dalgona saja, tetapi makanan khas Korea lainnya pun turut menjadi tren di Indonesia saat itu.

Memiliki rasa manis dari susu dan krim, serta sedikit pahit gurih dari kopinya, kopi dalgona ternyata memiliki peminat yang lebih luas daripada yang dapat kamu bayangkan, lho. Tidak hanya anak muda, orang tua pun kini turut berbondong-bondong untuk mencoba kopi dalgona.