Potret Rachel Vennya dengan Salim Nauderer yang Makin Berani saat Liburan ke Korea

SELEBGRAM Rachel Vennya kembali jadi sorotan warganet lantaran potret liburannya. Potret tersebut memang memperlihatkan potret kemesraan Rachel Vennya dengan kekasihnya.

Hal itu bermula saat Rachel mengunggah foto-foto liburannya di Korea Selatan bersama sang kekasih, Salim Nauderer. Foto tersebut memerlihatkan keseruan liburan Rachel bersama Salim dan rekan-rekannya.

Rachel pun tak banyak menuliskan keterangan di unggahan itu. Ia hanya membagikan emoji bendera Korea Selatan dan hati. Sayangnya, ada saja warganet yang salfok dengan kemesraan Rachel dan Salim. Terlihat diunggahan itu mantan istri Niko Al Hakim ini berciuman bibir dengan Salim.

Keduanya berada di sebuah kapal yacht saat berada di tengah danau. Kemudian, Salim terlihat mencium Rachel yang tengah duduk menikmati pemandangan di sekitarnya.

Tak hanya itu, di unggahan lainnya, Rachel juga tak ragu membagikan potret mesra dirinya dan Salim. Nampak keduanya asyik foto di photobooth dengan Salim dan Rachel yang saling mencium pipi satu sama lain.