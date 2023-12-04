Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Cara Membuat Pohon Natal Sendiri yang Low Budget

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:46 WIB
5 Cara Membuat Pohon Natal Sendiri yang Low Budget
Membuat pohon Natal dengan low budget. (Foto: Freepik)
A
A
A

LIMA cara membuat pohon Natal sendiri yang low budget. Biasanya, pohon Natal ini ditaruh di ruang keluarga, tempat berkumpulnya semua anggota keluarga.

Menyusun dan menghias pohon Natal juga menjadi rutinitas yang menyenangkan bagi keluarga. Tidak perlu juga dengan anggaran yang besar, cukup low budget maka kamu bisa mendapatkan pohon Natal impian.

Cara-cara membuat pohon Natal sendiri yang low budget dengan memanfaatkan benda yang bisa didaur ulang, dikutip dari berbagai sumber, Senin (4/12/2023).

Pohon Natal

1. Cara Membuat Pohon Natal Sendiri dari Ranting Kayu

Jika pohon Natal berasal dari pohon beserta ranting dan daunnya, kini kita akan membuat pohon Natal dari ranting pohonnya saja.

Caranya, kumpulkan beberapa batang ranting pohon, lalu disusun dari ukuran besar di bagian paling bawah hingga ke ukuran terkecil di bagian paling atas.

Lalu, bentuk ranting seperti bintang di bagian paling atas, dan ikat kedua sisi ranting dari atas ke bawah dengan menggunakan tali. Pohon Natal bisa ditambahkan lampu hias dan digantung di tembok rumah kalian.

2. Cara Membuat Pohon Natal Sendiri dari Kaleng Keripik

Jika kalian suka makan keripik kentang dengan kemasan tabung, jangan dibuang bungkusnya karena bisa dimanfaatkan menjadi kreasi pohon Natal.

Cara juga cukup mudah, yakni siapkan kira-kira 15 kaleng bekas keripik kentang yang sudah dibersihkan, lalu lapisi bagian luarnya dengan bungkus kado warna hijau atau dengan cat warna hijau. Setelah itu, kaleng bekas kripik ini disusun membentuk segitiga pohon Natal dan rekatkan dengan lem. Setelah kering dan menempel berbentuk pohon Natal, bisa dihias dengan lampu warna warni.

