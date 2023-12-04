5 Alasan Kenapa Cowok Lebih Suka Main Game, Merasa Lebih Tertantang?

LIMA alasan kenapa cowok lebih suka main game menarik untuk dibahas. Jika pada 90an dan 2000an awal, para pria suka bermain game dengan game konsol. Kini kaum Adam kian dimanjakan dan memiliki banyak pilihan untuk bermain game, baik itu game konsol portable sampai beragam pilihan game online.

Seringkali waktu main game para cowok ini jauh lebih penting ketimbang hangout bareng pacar atau pergi menemani orangtuanya dan keluarga. Bahkan, banyak juga cowok yang enggan berpacaran karena takut waktu bermain game-nya terganggu meski banyak juga cewek yang suka game.

Jadi, kenapa para cowok ini lebih suka main game ketimbang kegiatan lain? Berikut adalah lima alasan kenapa cowok lebih suka main game, dikutip dari thread Kaskus Adoelpiero, Senin (4/12/2023).

1. Demi Kepuasan Diri Sendiri

Bermain game memang hobi yang terkesan remeh temeh. Namun jangan salah, hobi bermain game juga butuh modal.

Makin banyak uang yang dikeluarkan, makin seru dan semakin pro juga game yang bisa dimainkan. Namun, keluarnya modal untuk hobi game ini menjadi investasi demi kepuasan diri sendiri.

Sama halnya seperti pacaran, cowok juga dituntut keluar modal demi kepuasan pacar. Jadi, bagi para cowok, bermain game jauh lebih menyenangkan buat mereka.

2. Lebih Hemat Tenaga Ketimbang Pacaran

Alasan kenapa cowok lebih suka main game selanjutnya, lebih hemat tenaga ketimbang berpacaran. Saat bermain game, para cowok hanya duduk di depan komputer atau game konsol selama berjam-jam bahkan bisa seharian penuh. Lain halnya dengan pacarana, dia harus keluar untuk jemput pacar, dan mengeluarkan tenaga ekstra untuk menemani kegiatan sang pacar.