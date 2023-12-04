Ampuh! Ini Cara Efektif Membersihkan Lantai Kamar Mandi yang Berkerak

CARA membersihkan lantai kamar mandi penting untuk diketahui. Sebab, kamar mandi termasuk bagian penting di rumah untuk membersihkan diri.

Kamar mandi yang jarang dibersihkan dapat menjadi sarang kuman berbagai penyakit. Apalagi jika di lantai mulai terdapat kerak dan lumut, bisa menyebabkan tempat ini menjadi kotor dan licin.

Untuk itu, bersihkan kamar mandi setidaknya 2-3 kali seminggu untuk mencegah munculnya kerak yang mungkin akan sulit dihilangkan jika sudah mengeras. Berikut adalah beberapa cara membersihkan lantai kamar mandi yang bisa Anda coba.





Cara Membersihkan Lantai Kamar Mandi

1. Lakukan Persiapan Sebelum Memulai

Sebelum memulai proses pembersihan, pastikan Anda melakukan persiapan yang teliti. Pertama, pastikan semua peralatan seperti sikat, penyedot debu, dan bahan pembersih yang diperlukan sudah tersedia.

Selain itu, pastikan area sekitar lantai kamar mandi sudah bersih dari barang-barang yang dapat menghambat proses pembersihan. Apabila Anda melakukan persiapan yang baik, Anda akan lebih mudah menjalankan tahapan-tahapan pembersihan selanjutnya.

2. Bersihkan Debu dan Sampah

Gunakan sapu atau penyedot debu untuk menghilangkan partikel-partikel kecil seperti rambut, serpihan sabun, atau kotoran lainnya. Pastikan Anda fokus pada sudut-sudut ruangan dan area di bawah wastafel atau toilet yang sering terabaikan.





3. Bersihkan Noda, Kerak, dan Kotoran Lainnya

Noda dan kotoran seperti sisa-sisa sabun, shampoo, dan lain-lain seringkali menempel pada lantai kamar mandi, yang nantinya dapat berubah menjadi kerak. Untuk mengatasi masalah ini, gunakan sabun pembersih khusus lantai kamar mandi.

Oleskan sabun pada permukaan lantai yang terkena noda dan biarkan beberapa saat agar sabun dapat melunakkan kotoran. Gunakan sikat dengan bulu-bulu lembut untuk membersihkan noda yang membandel. Jika ada noda yang sulit dihilangkan, Anda dapat mengulangi proses ini beberapa kali.





4. Bilas dengan Air Sampai Bersih

Bilas lantai dengan air bersih setelah selesai disikat. Isi ember dengan air bersih dan gunakan kain lap untuk membersihkan lantai secara menyeluruh. Proses ini akan membantu menghilangkan residu sabun dan kotoran yang mungkin masih tersisa.

Pastikan Anda mengganti air dalam ember jika airnya sudah terlihat keruh atau kotor dan agar tetap menjaga kebersihannya. Ulangi proses ini jika lantai masih terasa licin, atau masih terdapat sisa-sisa kotoran dan sabun.