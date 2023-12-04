Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ampuh! Ini Cara Efektif Membersihkan Lantai Kamar Mandi yang Berkerak

Wilda Fajriah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |17:54 WIB
Ampuh! Ini Cara Efektif Membersihkan Lantai Kamar Mandi yang Berkerak
Promo AladinMall.
A
A
A

CARA membersihkan lantai kamar mandi penting untuk diketahui. Sebab, kamar mandi termasuk bagian penting di rumah untuk membersihkan diri.

 

Kamar mandi yang jarang dibersihkan dapat menjadi sarang kuman berbagai penyakit. Apalagi jika di lantai mulai terdapat kerak dan lumut, bisa menyebabkan tempat ini menjadi kotor dan licin.

 

Untuk itu, bersihkan kamar mandi setidaknya 2-3 kali seminggu untuk mencegah munculnya kerak yang mungkin akan sulit dihilangkan jika sudah mengeras. Berikut adalah beberapa cara membersihkan lantai kamar mandi yang bisa Anda coba.


Cara Membersihkan Lantai Kamar Mandi 

1.   Lakukan Persiapan Sebelum Memulai 

Sebelum memulai proses pembersihan, pastikan Anda melakukan persiapan yang teliti. Pertama, pastikan semua peralatan seperti sikat, penyedot debu, dan bahan pembersih yang diperlukan sudah tersedia.

 

Selain itu, pastikan area sekitar lantai kamar mandi sudah bersih dari barang-barang yang dapat menghambat proses pembersihan. Apabila Anda melakukan persiapan yang baik, Anda akan lebih mudah menjalankan tahapan-tahapan pembersihan selanjutnya.

2.   Bersihkan Debu dan Sampah

Gunakan sapu atau penyedot debu untuk menghilangkan partikel-partikel kecil seperti rambut, serpihan sabun, atau kotoran lainnya. Pastikan Anda fokus pada sudut-sudut ruangan dan area di bawah wastafel atau toilet yang sering terabaikan.


3.   Bersihkan Noda, Kerak, dan Kotoran Lainnya

Noda dan kotoran seperti sisa-sisa sabun, shampoo, dan lain-lain seringkali menempel pada lantai kamar mandi, yang nantinya dapat berubah menjadi kerak. Untuk mengatasi masalah ini, gunakan sabun pembersih khusus lantai kamar mandi.

 

Oleskan sabun pada permukaan lantai yang terkena noda dan biarkan beberapa saat agar sabun dapat melunakkan kotoran. Gunakan sikat dengan bulu-bulu lembut untuk membersihkan noda yang membandel. Jika ada noda yang sulit dihilangkan, Anda dapat mengulangi proses ini beberapa kali.


4.   Bilas dengan Air Sampai Bersih

Bilas lantai dengan air bersih setelah selesai disikat. Isi ember dengan air bersih dan gunakan kain lap untuk membersihkan lantai secara menyeluruh. Proses ini akan membantu menghilangkan residu sabun dan kotoran yang mungkin masih tersisa.

 

Pastikan Anda mengganti air dalam ember jika airnya sudah terlihat keruh atau kotor dan agar tetap menjaga kebersihannya. Ulangi proses ini jika lantai masih terasa licin, atau masih terdapat sisa-sisa kotoran dan sabun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement