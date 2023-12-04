Viral Ayu Ting Ting Pakai Krim di Ketiak, Netizen: Emang Kenapa? Dia Janda Keren!

ARTIS cantik Ayu Ting Ting memang dikenal sebagai selebriti yang multi-talenta. Mengawali kariernya menjadi penyanyi, Ayu Ting Ting kini cukup banyak tampil di layar televisi sebagai komedian, bahkan sukses menjadi komedian wanita terfavorit.

Tidak heran jika semakin banyak netizen penasaran dengan aktivitasnya, terutama di belakangan layar. Nah, baru-baru ini beredar video Ayu Ting Ting viral di media sosial.

Di video itu, Ayu tertangkap kamera sedang mengolesi krim ke bagian keteknya. Dalam TikTok @wamshort, pemilik akun itu menyebut Ayu Ting Ting tengah mengolesi foundation di area ketiaknya agar putih.

“Terekam kamera ternyata artis Ayu Ting Ting pakai foundation di ketaknya, biar putih?,” tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya di media sosial.

Dalam video itu, Ayu terlihat sedang berada di ruang makeup tanktop merah dan jeans. Sang penata rambut terlihat sedang sibuk styling rambutnya. Sementara Ayu sibuk mengoleksi krim di ketiaknya.

Video tersebut kembali diunggah oleh salah satu akun gosip di Instagram @lambegposiip dan mendapat 2.392 likes dari netizen.