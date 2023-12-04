Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Ayu Ting Ting Pakai Krim di Ketiak, Netizen: Emang Kenapa? Dia Janda Keren!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |17:41 WIB
Viral Ayu Ting Ting Pakai Krim di Ketiak, Netizen: Emang Kenapa? Dia Janda Keren!
Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Ayu Ting Ting memang dikenal sebagai selebriti yang multi-talenta. Mengawali kariernya menjadi penyanyi, Ayu Ting Ting kini cukup banyak tampil di layar televisi sebagai komedian, bahkan sukses menjadi komedian wanita terfavorit.

Tidak heran jika semakin banyak netizen penasaran dengan aktivitasnya, terutama di belakangan layar. Nah, baru-baru ini beredar video Ayu Ting Ting viral di media sosial.

Ayu Ting Ting

Di video itu, Ayu tertangkap kamera sedang mengolesi krim ke bagian keteknya. Dalam TikTok @wamshort, pemilik akun itu menyebut Ayu Ting Ting tengah mengolesi foundation di area ketiaknya agar putih.

“Terekam kamera ternyata artis Ayu Ting Ting pakai foundation di ketaknya, biar putih?,” tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya di media sosial.

Dalam video itu, Ayu terlihat sedang berada di ruang makeup tanktop merah dan jeans. Sang penata rambut terlihat sedang sibuk styling rambutnya. Sementara Ayu sibuk mengoleksi krim di ketiaknya.

Video tersebut kembali diunggah oleh salah satu akun gosip di Instagram @lambegposiip dan mendapat 2.392 likes dari netizen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023212/parenting-anak-remaja-ala-ayu-ting-ting-akui-batasi-penggunaan-gadget-untuk-bilqis-fGhxwmoxek.jpg
Parenting Anak Remaja ala Ayu Ting Ting, Akui Batasi Penggunaan Gadget untuk Bilqis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/612/3022784/5-potret-seru-ayu-ting-ting-jadi-panitia-daging-kurban-GY6YqjtKLw.jpg
5 Potret Seru Ayu Ting Ting Jadi Panitia Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/612/3021766/gaya-manja-ayu-ting-ting-liburan-di-malaysia-tampil-anggun-dengan-dress-warna-warnia-4S2OpKQWTf.jpg
Gaya Manja Ayu Ting Ting Liburan di Malaysia, Tampil Anggun dengan Dress Warna-Warnia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/612/3001553/potret-cantik-ayu-ting-ting-pakai-busana-muslim-auranya-adem-banget-I2YlMIBUeI.jpg
Potret Cantik Ayu Ting Ting Pakai Busana Muslim, Auranya Adem Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/612/2997662/5-potret-cantik-ayu-ting-ting-dan-keluarga-liburan-di-malaysia-tampilan-bilqis-curi-perhatian-IR0DzgMZft.jpg
5 Potret Cantik Ayu Ting Ting dan Keluarga Liburan di Malaysia, Tampilan Bilqis Curi Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2991156/ayu-ting-ting-pamer-foto-mesra-dengan-muhammad-faradhana-netizen-nempel-terus-kayak-perangko-bS1qESnMV3.jpg
Ayu Ting Ting Pamer Foto Mesra dengan Muhammad Faradhana, Netizen: Nempel Terus Kayak Perangko
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement