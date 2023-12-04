Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Maria Theodore, Go Publik Setelah 3 Tahun Jadi Kekasih Jefri Nichol

Lidia Pratama , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:15 WIB
4 Potret Maria Theodore, Go Publik Setelah 3 Tahun Jadi Kekasih Jefri Nichol
Potret Maria Theodore, (Foto: Instagram)
A
A
A

MARIA Theodore namanya jadi buah bibir belakangan ini, seiring dengan terkuaknyua hubungan asmara dirinya dengan aktor muda terkenal Jefri Nichol.

Hubungan keduanya ternyata telah berlangsung selama 3 tahun, hal tersebut baru terungkap ketika Jefri Nichol menyebutkan kedekatan keduanya melalui tayangan siaran Vindes Podcast.

Baru terungkap jadi kekasih seorang Jefri Nichol, banyak netizen yang penasaran dan sosok aktris muda tersebut. Seperti apa potretnya? Berikut ulasan singkatnya, sebagaimana dihimpun dari Instagram pribadi Maria, @mariatheodoree, Senin (4/12/2023)

1. Bak Princess: Maria tampil seperti princess dengan Corland Corsets berwarna pink, kalung dengan permata hijau dan mahkota kecil di atas kepalanya. Pada foto ini Maria juga mengenakan make up dengan tatanan rambut digerai yang menambah pesona dirinya.

2. Dampingi Jefri Nichol tinju: Maria yang tampil kasual dengan padanan sweater dan rok pendek berwarna abu-abu ini, tampak fokus memberikan dukungan kepada Jefri Nichol saat menghadapi kompetisi tinju melawan El Rumi. Di potret ini, sebelum sang kekasih masuk ring tinju, Maria diketahui mengajak Nichol berdoa bersama.

 

Halaman:
1 2
      
