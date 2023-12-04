Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral TikToker Ini Perankan Jeng Yah Gadis Kretek, Netizen: Mirip Dian Sastro

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |17:10 WIB
Viral TikToker Ini Perankan Jeng Yah Gadis Kretek, Netizen: Mirip Dian Sastro
TikToker ini viral karena disebut mirip Dian Sastro. (Foto: Instagram)
A
A
A

SERIAL Netflix Gadis Kretek yang diperankan Dian Sastro cukup menyita perhatian publik. Betapa tidak, pada serial tersebut, istri Indraguna Sutowo itu tampil beda.

Dian Sastro tampil lebih berani dan menantang. Bahkan, beberapa adegan dengan wajah misteriusnya sukses mencuri perhatian.

Kesuksesan perannya itu kini banyak yang memparodikannya. Salah satunya TikToker bernama Khalisah Azka.

"Dan saya akan membawa mimpi itu kemana pun saya melangkah," ujarnya dalam video yang di unggah ke akun TikTok nya.

Viral

Pada video, terlihat Khalisah begitu faseh. Dia seraya menjai perannya sebagai Jeng Yang si Gadis Kretek.

Tak hanya adegannya itu membuat netizen terpukau. Mereka pun dibuat salfok dengan wajah cantiknya. Khalisah dianggap begitu mirip dengan Dian Sastro.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement