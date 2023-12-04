Viral TikToker Ini Perankan Jeng Yah Gadis Kretek, Netizen: Mirip Dian Sastro

TikToker ini viral karena disebut mirip Dian Sastro. (Foto: Instagram)

SERIAL Netflix Gadis Kretek yang diperankan Dian Sastro cukup menyita perhatian publik. Betapa tidak, pada serial tersebut, istri Indraguna Sutowo itu tampil beda.

Dian Sastro tampil lebih berani dan menantang. Bahkan, beberapa adegan dengan wajah misteriusnya sukses mencuri perhatian.

Kesuksesan perannya itu kini banyak yang memparodikannya. Salah satunya TikToker bernama Khalisah Azka.

"Dan saya akan membawa mimpi itu kemana pun saya melangkah," ujarnya dalam video yang di unggah ke akun TikTok nya.

Pada video, terlihat Khalisah begitu faseh. Dia seraya menjai perannya sebagai Jeng Yang si Gadis Kretek.

Tak hanya adegannya itu membuat netizen terpukau. Mereka pun dibuat salfok dengan wajah cantiknya. Khalisah dianggap begitu mirip dengan Dian Sastro.