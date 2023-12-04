Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Deretan Gaya Artis Hadiri Pernikahan BCL dan Tiko, Aming Beda Banget

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |16:54 WIB
Deretan Gaya Artis Hadiri Pernikahan BCL dan Tiko, Aming Beda Banget
Deretan gaya artis di pernikahan Bunga Citra Lestari. (Foto: Instagram)
A
A
A

DERETAN artis hadirin pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko sukses mencuri perhatian warganet. Betapa tidak, mereka hadir dengan gaya masing-masing yang tetap terlihat stunning.

Sebut saja ada Luna Maya, Maia Estianty, hingga Aming. Mereka begitu memukau dan membuat mata warganet tak bisa berkedip.

Mengutip beberapa akun Instagram, berikut deretan gaya artis hadirin pernikahan BCL dan Tiko.

1. Luna Maya

BCL

Wanita yang dikabarkan dekat dengan Maxiem Bouttier ini tampil anggun dengan dress hitam yang dilapisi dengan tile motif. Gayanya semakin asyik dengan memakai kacamata hitam.

2. Maia Estianty

BCL

Makan Estianty pun turun hadir bersama sang suami, Irwan Musry. Sama dengan Luna Maya, ibunda Al El Dul itu memilih warna hitam untuk ourfit yang dipakainya.

Terlihat kebaya hitam itu dia padukan dengan kain cokelat. Penampilannya begitu serasi dengan Irwan Musry yang memakai kemeja putih dilapisi jas biru.

Halaman:
1 2
      
